Nová nádej na dostavanie Košickej futbalovej arény: Ponúka sa gazda s 2,5 milióna €

Na stole je ponuka, ktorá by sa nemala odmietnuť! Hoci Košická futbalová aréna (KFA) rastie, na jej dostavbu do tej najvyššej fázy chýba päť miliónov eur.

Polovicu z tejto sumy ponúkajú podnikatelia a ich úsilie zastrešuje prezident FC Košice Dušan Trnka. Primátor Jaroslav Polaček to potvrdil a vyzerá to nádejne.

Hlava mesta uviedla, že došlo k stretnutiu s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom. „Odporučili nám, aby sme v prípade KFA rokovali s týmto partnerom a našli riešenie, ktoré pomôže futbalu a aj samotnému štadiónu. Ten by bez užívateľa, domáceho mužstva, bol len polovičným,“ uviedol Polaček. „Deklarovali sme, že máme pripravených 2,5 milióna eur na futbalovú akadémiu, čo by bola výrazná úspora. Ide o sponzorské peniaze a požadujeme za to od mesta prenájom pozemkov na dlhšie obdobie. Reálne uvažujeme, že za istých okolností klub potom prevezme prevádzku štadióna,“ prezradil Dušan Trnka, prezident FC Košice.

Chcú odbremeniť mesto

Táto téma je aktuálna až po fáze, keď sa preinvestujú dva milióny a stánok bude hotový aspoň v kategórii 3. „Splnia sa tak podmienky na zápasy najvyššej ligy, ale nie pre reprezentáciu. Naším cieľom je zháňať peniaze aj spolu s mestom na kompletnú dostavbu, pričom aj v iných mestách sa stavali stánky na etapy,“ vysvetlil Trnka.

Dostavba štadióna s dvoma tribúnami by sa podľa jeho slov mohla dokončiť ešte v tomto roku. „Otázkou je, kedy sa nasadí tráva. Bude to závisieť aj od nášho postavenia v tabuľke. Úplné dokončenie KFA s ďalšími tribúnami za bránkami však podľa mňa nebude ani do konca roku 2022! My chceme vložiť 2,5 milióna eur do akadémie, do tréningových ihrísk vedľa hlavnej plochy, čo je základ pre mládež,“ povedal Trnka, ktorý verí, že ďalšie rokovania aj s mestom pôjdu správnym smerom.

„Garantujeme, že náklady za akadémiu vrátane kosenia, čistenia a energií uhradí klub. Odbremení to mesto, lebo prevádzka celého štadióna je nákladná. Vychádzame z informácií našich maďarských partnerov. Podobný štadión v Miškovci zhltne ročne zhruba 650-tisíc eur a toľko nie sme schopní na futbale vyprodukovať. Preto počítame s príspevkom mesta na prevádzku KFA, no netvrdím, že v plnej výške,“ dodal.