Originálny návrat! Brazílsky futbalista do nového klubu na bicykli a aj s bonusom

Originálny návrat! Brazílsky futbalista Fred (36) sa rozhodol vrátiť do klubu Fluminense v Rio de Janeire.

Pre kanoniera brazílskej reprezentácie to je zrejme výzva v záverečnej fáze jeho kariéry. Z jeho doterajšieho pôsobiska, v klube v Belo Horizonte do Fluminense je to 600 km. Fred sa rozhodol, že túto vzdialenosť absolvuje na bicykli a navyše, celú akciu poňal aj charitatívne. Vyzval fanúšikov, aby podporili organizáciu, ktorá pomáha chudobným brazílskym rodinám. Sponzori jeho cesty naviac sľúbili, že za každý kilometr, ktorý Fred na bicykli prešiel, venujú deťom štyri balíčky s jedlom.