Stolár sa zachoval ako superhrdina: Kvôli cudzincovi riskoval vlastný život

Dobrí a odvážni ľudia ešte nevymreli. Presne to si poviete po prečítaní príbehu otca troch detí, ktorí sa kvôli záchrane neznámeho muža rozhodoval riskovať život.

Všetko sa stalo, keď si Kyle McAndrew (32) v parku v škótskom Edinburgu všimol horiaci kontainer. Zdesený si uvedomil, že v ňom leží muž, ktorého by plamene každú chvíľu pohltili. Stolár neváhal a rozbehol sa priamo k nemu. Zabudol pri tom na svoje bezpečie či na strach, že by sa už nemusel vrátiť k rodine. „Moje inštinkty ma úplne ovládli, keď som ho tam uvidel. Jediné, na čo som myslel, bolo to, že ho musím dostať preč,“ opísal podľa webu Metro. Bezdomovec, ktorý bol kúsok od blčiacich plameňov je podľa informácií zverejnených z prebiehajúceho vyšetrovania ochrnutý, a preto bol úplne paralyzovaný.

Nebyť duchaprítomného muža, ktorý prechádzal okolo, zrejme by v plameňoch zahynul. Po príchode polície na miesto im Kyle opísal, ako naháňal skupinku tínedžerov, ktorí utekali smerom od horiaceho skladiska. Prenasledovanie ukončil až vtedy, keď si uvedomil, že spod kúdolu hustého dymu počuje zúfalý nárek. Po mladíkoch, ktorí by do záhadného požiaru mohli vniesť viac informácií, pátrajú. „Po uhasení požiaru sme začali s vyšetrovaním a uberáme sa po viacerých možných líniách,“ uviedla polícia vo vyhlásení.