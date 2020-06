Sú Meghan a Harry v nebezpečenstve?! Bodyguard varuje pred hroziacou katastrofou

Bývalý kráľovský bodyguard prehovoril po tom, čo princ William (37) vyjadril obavy o bezpečnosť Harryho (35) a Meghan (38) v USA. O situácii informoval portál Express.

Kráľovskí bratia sa spolu znovu rozprávajú a podľa zdrojov blízkych rodine si William robí starosti o Harryho bezpečnosť. Ten si buduje nový život v Spojených štátoch. Ako celebrita v Los Angeles musí podnikať rôzne opatrenia, aby ochránil seba a svoju rodinu. „William poradil Harrymu, aby sa vrátil do Londýna, alebo aby sa presťahoval niekam, kde je to bezpečnejšie,“ povedal zdroj blízky rodine.

Harry s manželkou zvažovali sťahovanie, no nakoniec sa rozhodli zatiaľ ostať v Kalifornii. Tam sa presťahovali začiatkom tohto roka po tom, čo v januári oznámili, že odchádzajú z kráľovskej rodiny. Ich povinnosti oficiálne skončili 31. marca. Rozhodnutie znamenalo aj to, že sa museli vzdať aj ochrany, ktorá vyplývala z ich postavenia.

Princ Harry bol roky chránený elitnými bodyguardmi. Boli to ľudia, ktorí poznali kráľovský protokol a vedeli, ako najlepšie ochrániť kráľovskú rodinu. Keď sa Harry a Meghan presťahovali do USA, vymenili túto ochranu za nový druh slobody. Napriek tomu stále potrebujú ochranku.

Simon Morgan vie z prvej ruky, ako prebieha ochrana jednej z najdôležitejších rodín na svete, pretože od roku 2007 do 2013 pre ňu pracoval ako bodyguard. Nedávno vyjadril obavy, či je nový bezpečnostný tím Harryho a Meghan schopný ich dostatočne ochrániť. Bude sa vraj musieť učiť za pochodu. Zároveň je v nevýhode, pretože mu budú chýbať skúsenosti. „Nemôžete mať blbý deň v práci. Vždy to musíte urobiť správne – zločincovi to stačí zvládnuť len raz,“ povedal Simon. Obáva sa aj taktiky, ktorú nový tím môže použiť. Mal by sa totiž sústrediť na viac ako len na paparazzov a byť si vedomý možnej vážnejšej hrozby. „Je v pohode jazdiť rýchlo a odstrkovať ľudí... Ale nestačí to, keď sa stane katastrofa,“ vysvetlil.