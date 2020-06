Zdravotníci museli zrušiť svadbu kvôli koronavírusu: Originálny nápad ženícha, toto dokáže len zamilovaný muž!

Záchranár Nathan Judge a zdravotná asistentka Charlotte Medcalf sa mali nedávno brať, no kvôli pandémii museli svadbu zrušiť. Ako informuje portál Metro, nakoniec mali v daný víkend obaja službu v nemocnici a Nathanovi napadlo urobiť aspoň provizórnu oslavu.

Dvojica si ráno vymenila blahoželania a darčeky ešte skôr, než vyrazili do práce. Charlotte vtedy netušila, že jej budúci manžel pre ňu pripravuje prekvapenie. Do nemocnice prišiel vo svadobnom saku s kyticou kvetov. Boli to presne tie kvety, ktoré mali vybraté na svadbu. Záchranár zároveň kontaktoval kateringovú spoločnosť Jersey Kitchen, ktorá mala doručiť svadobné menu, ktoré by si mohli vychutnať po práci.

Počas pracovného dňa sa cez prestávku vykradol domov, aby prestrel stôl a pripravil šampanské. Potom vyzdvihol Charlotte. „Jej kolegovia z práce vyvesili naše fotky a jedli sme to isté, čo by sa podávalo na svadbe. Cez deň sa mi podarilo nachystať stôl na balkóne, prestrieť obrus a posypať ho kvetmi – a zohnal som fľašku šampanského,“ povedal Nathan. Ich prvá družička požiadala všetkých svadobných hostí, aby natočili video. V ňom povedali, že ich mrzí, že sa nemohli zúčastniť, a že sa tešia na ďalší rok. „Bolo to pekné. Bola som zaskočená toľkými prekvapeniami – nemám rada prekvapenia. Rada o všetkom viem. Ale bolo to veľmi pekné,“ povedala Charlotte. Mali dokonca zabezpečenú aj svoju svadobnú tortu.

Dvojica sa dala dokopy pred piatimi rokmi, keď Charlotte pozvala Nathana na svoju rozlúčkovú oslavu, keď odchádzala na iné oddelenie. Zamilovali sa a o tri roky neskôr ju Nathan požiadal o ruku na dovolenke v Las Vegas. Naplánovali si svadbu a dúfali, že sa im podarí vziať sa v pôvodnom termíne, ktorý bol stanovený na 30. mája. Keď však jeden z ich dodávateľov zrušil svoje služby rozhodli sa, že najlepšie bude počkať. „Kvôli vládnym odporúčaniam sme vedeli, že budeme musieť zrušiť svadbu. Bolo to príšerné. Strávili sme dva roky plánovaním toho dňa,“ hovorí Nathan. Boli veľmi sklamaní. „Rozhodol som sa, že to aj tak oslávime, kvôli Charlotte,“ dodal. Párik sa teraz plánuje vziať o rok, 30. mája 2021.