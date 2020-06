Česká youtuberka Týnuš sa po hororovej nehode ukázala v sexi plavkách: Neľútostné reakcie fanúšikov!

Časom, kedy sa česká youtuberka a influencerka Týnuš Trešničková zahalovala do rolákov, odzvonilo. Krásku pred rokmi postihlo nešťastie v Turecku, po ktorom zostala v bolestiach a s popáleninami.

Takmer dva roky po hrozivej nehode sa konečne rozhodla ukázať svoje telo v plnej kráse. Po tom, čo sa fanúšikom ukázala v odhaľujúcich plavkách, dočkala sa poruiadne ostrej kritiky. Ako uvádza český portál Expres.cz, ľudia ju častovali slová lascívna a vulgárna!

Youtuberka Týnuš pritom po 9 mesiacoch pobytu v tureckej nemocnici dlho nevychádzala von medzi ľudí a na sociálnych sieťach sa ukazovala len sporadicky. Držali ju od toho popáleniny, ktoré utŕžila vo vyhlásenej istanbulskej reštaurácii šefkuchára známeho ako Salt Bae. Jej zranenia neboli dostatočne zahojené ani po príchode domov, preto trvalo rok, kým sa odhodlala ukázať viac ako svoju tvár. Teraz sa však rozhodla zverejniť sexi fotku v plavkách, ktorá sa okamžite dostala pod paľbu kritiky!

"Ak tento rok nebudem môcť ísť na tropický ostrov, urobím si ho doma," napísala k vyzývavej fotke Týnuš. Maličké plavky mali čo robiť, aby zakryli výstrih youtuberky, na čo hneď reagovali podráždení fanúšikovia. Tí sa neštítili použiť výčitky, že vyzerá vulgárne a čo je to za lacný trend, ktorý prezentuje. Týnuš, rokmi zvyknutú na kritiku, to nerozhádzalo. "Prispôsobovať si oblečenie, vyhŕňať si napríklad rukávy na košeli, zaväzovať konec košele na uzol, dať na ňu korzet alebo opasok. O tom je predsa móda. Takto vznikajú trendy. Je to presne o tom, vytvárať si osobitý štýl tým, že budete porušovať pravidlá a nosiť niečo inak," uviedla na obranu Týnuš.