Zostal už len frontman: Zomrel zakladajúci člen († 72) jednej z najpopulárnejších britských kapiel

Vo veku 72 rokov zomrel zakladajúci člen britskej rockovej kapely The Sweet, basgitarista Steve Priest. Oznámil to niekdajší frontman kapely Andy Scott, ktorý zostáva posledným žijúcim členom pôvodnej zostavy, ktorá patrila v 70. rokoch medzi najpopulárnejšie britské hudobné skupiny.

"Som otrasený, Steve Priest zomrel," napísal Scott na oficiálnej facebookovej stránke The Sweet. "Aj keď sa mu zdravotne viedlo horšie, nikdy som si nedokázal túto chvíľu predstaviť," uviedol gitarista a spevák.

Otec troch dcér Priest žil naposledy v Los Angeles. V USA tiež vystupoval s formáciou Steve Priest & The Sweet. Pôvodní The Sweet slávili úspech hlavne v 70. rokoch minulého storočia s hitmi ako Teenage Rampage, Blockbuster, Fox On The Run alebo Ballroom Blitz.