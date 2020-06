Nič odpornejšie ste nečítali: Podozrivý z únosu Maddie opísal kamarátovi zvrátený plán

Štyridsaťtriročný Nemec Christian Bruckener, ktorý je podozrivý z toho, že v roku 2007 v Portugalsku zavraždil trojročnú Madeleine McCann, v minulosti fantazíroval o tom, že unesie malé dieťa, bude ho zneužívať, a potom ho nechá zmiznúť.

Informoval o tom v piatok server nemeckého spravodajského magazínu Der Spiegel, podľa ktorého bol Bruckener za zneužitie dieťaťa prvýkrát trestaný už v roku 1994. V septembri 2013 napísal jednému zo svojich známych, že by chcel "chytiť niečo malé a používať to celé dni". Keď známy namietol, že to je nebezpečné, odpovedal Christian: "Čo, keď sa potom zničia dôkazy."



Práve to sa podľa nemeckých vyšetrovateľov mohlo stať aj v máji pred 13 rokmi, keď z apartmánu v turistickom komplexe v Praia da Luz pri juhoportugalskom meste Lagos zmizla trojročná Britka Madeleine. Jej telo sa nikdy nenašlo, nemeckí policajti sú ale presvedčení, že je dávno po smrti. Z jej vraždy teraz podozrievajú práve Christiana Bruckenera, ktorý v tej dobe pri Praia da Luz býval a v deň únosu z tohto miesta aj telefonoval. Deň potom v Portugalsku odhlásil svoje auto.



So zákonom sa muž, ktorý v Portugalsku striedavo zdržiaval medzi rokmi 1995 až 2007, kedy sa živil príležitostnými prácami a krádežami, za život dostal do sporu mnohokrát. "Vyrástol v detskom domove, ukončil základnú školu, odborné vzdelanie nedokončil - jediné, čo je v jeho zmesi stále nových zamestnaní a miest pobytu dobre viditeľné, sú trestné činy, procesy a odsúdenie," píše Der Spiegel.



Za sexuálne zneužívanie detí bol Bruckener odsúdený v rokoch 1994 a 2016. Vlani si od súdu - aj keď zatiaľ neprávoplatne - odniesol sedemročný trest odňatia slobody za mučenie a znásilnenie 72-ročnej Američanky v Praia da Luz v roku 2005. Na dlhom zozname trestných činov nechýba ani držanie detskej pornografie, pokus o krádež nafty alebo predaj drog na severonemeckom ostrove Sylt.



Špecialisti nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA) považujú Bruckenera za psychopata a manipulatívneho narcistu. Vyšetrovatelia navyše nevylučujú, že by mohol stáť aj za zmiznutím päťročnej Ingy, ktorá sa v máji 2015 bez stopy stratila v nemeckom Sasku-Anhaltsku. Bruckener, ktorý si teraz odpykáva viacročný trest vo väzení v severonemeckom Kieli, vtedy žil asi 90 kilometrov odtiaľ.