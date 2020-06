Zomrel deduško († 81), známy manželstvom s o 55 rokov mladším zajačikom: Zarážajúce slová vdovca

Bývalý duchovný Philip Clements († 81) sa preslávil, keď si na staré kolená zobral o 55 rokov mladšieho zajačika z Rumunska menom Florin Marin (27). Zomrel sám v nemocnici v Rumunsku, informuje portál The Sun.

Florin priznal, že smrť jeho manžela ho zarmútila. „Ľudia si budú myslieť, že som plačúci vdovec s čiernym klobúkom, a naozaj som plakal, ale dva dni stačia,“ povedal. Philip vraj nechcel, aby plakal, chcel, aby bol každý šťastný, nech sa deje čokoľvek. „Nechcem dávať najavo svoje pocity z manželovej smrti, pretože niektorí ľudia to zneužívajú a sú ľudia, ktorí sa budú tešiť z vášho nešťastia,“ dodal.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mladý vdovec zároveň tvrdí, že je jeho právom poberať až do smrti penziu svojho zosnulého manžela vo výške takmer 2 250 €. Zároveň dostane viac ako 11 200 € za pohreb a necelých 169 000 € zo životnej poistky. Podľa Florina nemôže za to, že prišiel k peniazom.

Philipa trápilo zlé zdravie a mal problém dostať sa k liekom z Veľkej Británie kvôli pandémii koronavírusu. Florin naposledy videl svojho manžela, keď ho odvážala záchranka. Napriek tomu, že Philip mal horúčku, mladý Rumun si nemyslel, že jeho partner sa nakazil novým vírusom. Počas pandémie boli obaja v domácej izolácii.

Kvôli opatreniam Florin nemohol svojho manžela navštíviť. Miesto toho mu len poslal list. „Povedal som mu, že ho milujem, a že bude všetko v poriadku, ale neviem, či si ho prečítal,“ povedal. Bývalý duchovný bude spopolnený a jeho popol roztrúsený v parku v Bukurešti.

Dvojica sa zosobášila v roku 2017 a žila v Bukurešti. Na určitý čas sa rozišli, no nakoniec svoj vzťah obnovili. Živila ich Philipova penzia. Pred smrťou Philip tvrdil, že je do Florina beznádejne zamilovaný a keby sa mali navždy odlúčiť, bol by najnešťastnejší človek na svete.