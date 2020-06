Princ William priznal, že má z vystupovania na verejnosti úzkosť: Rieši to kurióznym spôsobom

Po svojom pradedkovi, kráľovi Jurajovi VI., síce princ William zadrhávanie v reči nezdedil, ale trému pri verejnom vystupovaní áno.

Úloha budúceho kráľa mu však predpisuje veľmi časté verejné prejavy. A tak si pre seba vymyslel pomôcku, ktorá mu to uľahčuje. Keď má predstúpiť pred verejnosť, jednoducho si nenasadí kontaktné šošovky. Všetko je rozmazané, on nevidí ľuďom do očí a môže sa lepšie sústrediť na to, čo hovorí.



,,Pretože v tej chvíli nevidíte oči každého človeka, necítite tú ťažobu pohľadov všetkých ľudí v miestnosti... Zrak sa mi začal tak trochu kaziť, ako som začal starnúť, nebol som zvyknutý nosiť šošovky pri práci, takže keď prednášam nejaké prejavy, tak nevidím do tváre nikomu. Pomáha mi to, pretože vidím len nejaké rozmazané tváre a pretože nevidím nikoho, ako sa pozerá na mňa. Vidím dosť dobre na to, aby som prečítal text na papieri a tak, ale nevidím všetkých v miestnosti. A to mi naozaj pomáha pri mojej úzkosti," tvrdí princ William v novom dokumente o mentálnom zdraví.



Kráľ Juraj VI., otec súčasnej britskej panovníčky Alžbety II., koktal. O to viac, keď bol nervózny. Veľmi nervózny bol práve z verejných vystúpení, ktoré mu úrad predpisoval. O tom, ako kráľ nakoniec svoje zadrhávanie prekonal, vznikol film Kráľova reč v hlavnej úlohe s Colinom Firthom.