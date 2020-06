Kuriózny zásah v Tatranskej Lomnici: Do záhrady zablúdil slon, vykľulo sa z toho niečo úplne iné

Zdanie občas riadne klame! Tatranské osady sú v poslednom čase plné divých zvierat.

Najčastejší a najpopulárnejší je medveď, ale stretnete tu srnky, jelene, líšky, veveričky, zajace a dokonca aj vlka. No pred pár dňami musela mestská polícia z Vysokých Tatier riešiť veľmi kuriózny zvierací prípad. Vystrašení vodiči totiž volali s tým, že niekomu sa do záhrady zatúlal slon!

Tatranskí „mestskáči“ majú za sebou veľmi veselý zážitok. „Volali nám vystrašení vodiči, že pri ceste v Tatranskej Lomnici je slon a môže vyjsť na cestu. Aj keď sa to zdalo absurdné, išli sme to preveriť. V Tatrách sme už mali stret s rôznou zverou, ale slon? Žeby globálne otepľovanie?“ prezradil so smiechom mestský policajt Jozef Štefaňák.

Po príchode na miesto zistili, že tri metre od hlavnej cesty bol za plotom naozaj slon – no umelý! „Takže pri príchode do Tatier vás bude teraz vítať slon.dodal pobavene.

Majiteľ a vlastník rekreačného zariadenia, kde sa obrovské zviera nachádza, Jozef Celušák (59) nám prezradil, že slon pochádza z Liptova a je celý z plastu. „Koľko stojí živý netuším, ale viem, že o tohto sa nebudeme musieť starať ako o živého. No a atraktívny bude určite rovnako ako živý,“ povedal.