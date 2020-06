Európa plánuje obnoviť zónu voľného pohybu: Stane sa tak do konca júna?

Európa by mohla svoju zónu voľného pohybu obnoviť do konca júna, avšak cestujúci mimo územia schengenu doňho nebudú mať povolený vstup skôr než v júli.

Uviedla to v piatok eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová po rokovaní ministrov vnútra členských štátov.

Po vypuknutí pandémie v Taliansku zaviedlo 26 členov Schengenského priestoru vo februári obmedzenia na hraniciach so svojimi susedmi s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia. Tento krok spôsobil dopravné zápchy a zablokoval rozvoz zdravotníckeho materiálu.

“Osobne si myslím, že sa vrátime k plne funkčnému Schengenskému priestoru a voľnému pohybu občanov najneskôr koncom júna," povedala eurokomisárka novinárom po videokonferencii. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) si podľa nej myslí, že obmedzenia pohybu a ďalšie zdravotné opatrenia fungujú. Podľa centra podľahlo koronavírusu v Európe viac než 168-tisíc ľudí, predovšetkým vo Veľkej Británii, Taliansku, Francúzsku a Španielsku.

“Fyzické odstupy a ďalšie opatrenia súvisiace so zdravím sú, samozrejme, stále potrebné. Podľa zdravotníckych úradov však už nie je žiadny pádny dôvod pre cestovné obmedzenia alebo opatrenia na hraniciach v rámci Schengenského priestoru únie," uviedla Johanssonová.

Všetky cesty do Európy s výnimkou nevyhnutných sú zakázané do 15. júna, mnohí ministri však naznačujú, že by tento termín chceli predĺžiť až do začiatku júla, dodala eurokomisárka.