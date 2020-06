Politologička hodnotí Čaputovej prvú správu o stave republiky: Skrývala dôležité posolstvo

Prezidentkina správa o stave republiky bola vyvážená a starostlivo premyslená.

Hlava štátu Zuzana Čaputová si je vedomá svojich právomocí. Pre TASR to uviedla politologička Darina Malová. "Bol to veľmi dobrý premyslený prejav, ktorým prezidentka chcela nejakým spôsobom spájať slovenskú spoločnosť. Preto sa tam aj slovo súdržnosť objavilo viackrát," zhodnotila Malová.

Skonštatovala tiež, že hlava štátu sa poďakovala všetkým skupinám občanov, ktoré prispeli k tomu, že Slovensko zvládlo pandémiu nového koronavírusu veľmi dobre.povedala politologička.

Vo svojej správe Čaputová podľa Malovej starostlivo naznačila, ktorým smerom by sa mala uberať pozornosť politikov, a to predovšetkým k rozvoju krajiny, ekonomike, vzdelávaniu aj reforme v justícii. "Tým ako vystupuje, ako príde pripravená, dokonca aj štýlom obliekania vzbudzuje u mnohých ľudí hrdosť na Slovensko. To si myslím, že v súčasnosti naozaj potrebujeme," uviedla Malová.