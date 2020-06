Skvelá správa z ministerstva: Nový projekt podpory má vytvoriť 5000 pracovných miest

Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravilo projekt podpory sezónnej práce, ktorý by mal na Slovensku vytvoriť 5-tisíc nových pracovných miest.

Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. "Je to veľmi významné číslo v čase, keď sa snažíme pracovné miesta uchovať," povedal. Tento projekt, ktorý by mal trvať od júna tohto roka do konca budúceho roka, by mal pomôcť ovocinárom a zeleninárom na Slovensku. Na projekt rezort financií vyčlenil 12 miliónov eur, ktoré sa použijú na dotovanie odvodov v maximálnej sume 398,52 eura mesačne na zamestnanca. Podľa ministra práce sa tak znížia náklady na pracovnú silu pre slovenských ovocinárov a zeleninárov.

"Podstatou projektu je, aby ovocinári a zeleninári mohli zamestnávať občanov Slovenska pri zbere a zakladaní úrody," povedal minister práce a sociálnych vecí. Odvody bude štát platiť do výšky hrubej mzdy zamestnanca v sume 820 eur. "Zamestnanec môže dostať aj vyššiu mzdu, ale výška pomoci je limitovaná na túto sumu z hľadiska preplatenia odvodov," objasnil Krajniak. Zamestnanec môže byť súčasťou štátom dotovaného projektu šesť mesiacov. "Celková výška pomoci je 2 390 eur na jedného zamestnanca," uviedol minister.

Minister financií Eduard Heger tvrdí, že práve poľnohospodárstvo bolo v posledných rokoch na Slovensku ťažko skúšané. "Je dôležité, aby sme ich podržali v týchto ťažkých časoch, pretože práve koronakríza spôsobila, že nemôžu čerpať pracovné sily zo zahraničia," povedal. Uvítal to, že sa vytvorí 5-tisíc pracovných miest pre občanov Slovenska. Verí, že aj tento projekt bude impulzom pre slovenskú ekonomiku.