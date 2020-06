Sľubná kariéra ide bokom: Mladého českého hokejistu čaká najťažší boj, má zriedkavú rakovinu srdca!

Črtala sa mu sľubná kariéra. Český hokejista Ondřej Buchtela (20) prešiel všetkými mládežníckymi reprezentáciami a klopal na dvere seniorského áčka.

Teraz sa mu ale život otočil hore nohami a odchovanec klubu Piráti Chomutov, ktorý naposledy pôsobil v druholigovom HC Benátky nad Jizerou, má teraz úplne iné starosti. Svojim fanúšikom ich prezradil na sociálnej sieti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Najskôr sa mi to písať nechcelo, zvlášť sen na IG, ale po pár dňoch premýšľania som si povedal, že by sa to aj tak zistilo a pravda by vyplávala na povrch. Dôvodom prečo teraz netrénujem, nie som veľmi aktívny na sociálnych sieťach a nevychádzam z domu a keď tak iba na vozíku je RAKOVINA... Lekári mi diagnostikovali zhubný nádor na srdci. Posledné dva týždne boli veľmi zvláštne pre mňa i pre celú rodinu. Či sa dá život počas 2 dní prehodiť hore nohami a úplne od základu prehádzať priority, tak vám vravím, že to ide. V 20 rokoch raka nečakáte ale keď príde, nezostáva nič iného iba bojovať. Nie je čas ľutovať sa, pýtať sa prečo práve ja a nie ten druhý, proste a jednoducho BOJOVAŤ!!" napísal Ondřej na sociálnu sieť.