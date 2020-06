Matovič oznámil, že fond na podporu investigatívnych novinárov asi nebude: Schytal som to zo všetkých strán

Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky zrejme nebude. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) skonštatoval, že pred voľbami mal dohodnutú podporu koaličných partnerov, následne prišla kritika a odmietnutie fondu aj zo strany médií a medzičasom pre tento zámer stratil podporu koaličných partnerov.

Diskusia o jeho zriadení sa v súčasnosti nevedie. "Mal som to nachystané, mal som spracovaných aj koaličných partnerov, ale keďže som potom vyfasoval sprava, zľava, zvrchu, zdola, odzadu a spredu od šéfov kľúčových slovenských médií, ktorí hovorili, že to je korupcia, uplácanie novinárov, že to nie je na mieste," povedal premiér. Podľa vlastných slov neskôr dostal avízo, že by médiá diskutovať chceli, pretože prišla kríza a klesli príjmy z reklamy, no medzičasom stratil podporu partnerov.

Matovič tvrdí, že návrh na zriadenie fondu bol z jeho strany len záujem podporiť investigatívnu žurnalistiku na Slovensku. Na otázku, či sa teda ešte chystá nejaká diskusia odpovedal, že rokovania sa v súčasnosti nevedú. Podotkol, že je to škoda pre investigatívnu žurnalistiku. Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky bola jedna z tém, o ktorých Matovič hovoril po parlamentných voľbách počas rokovaní o zložení vlády.

Matovič chcel v novej vláde protikorupčnú jednotku, vedel si ju predstaviť vo forme takéhoto fondu. Médiá v ňom mali byť "nezávislým arbitrom", ktorý by dohliadal na čistotu verejných obstarávaní, nakladania s verejnými zdrojmi a činnosť ministerstiev. Fond mal byť štátny, pričom by o jeho spravovaní rozhodovali investigatívni žurnalisti. Napriek avizovaniu podpory koaličných partnerov sa zámer nedostal ani do Programového vyhlásenia vlády.