Zaľúbený párik bol donútený prerušiť liečbu neplodnosti: Neuveriteľné, čo sa muselo stať, aby počali vysnívané bábätko!

Lauren Aitken (29) by ani vo sne nenapadlo, že otehotnie uprostred pandémie! Škótska spisovateľka nemohla uveriť vlastným očiam, keď zbadala pozitívny tehotenský test, keďže ona aj jej manžel Greg (29) prerušili liečbu neplodnosti pre pandémiu.

Párik sa snažil o bábätko už dvadsať mesiacov, no liečbu museli prerušiť. Ako informuje britský portál Metro, nakoniec počali prirodzene. "Tak dlho som čakala na pozitívny výsledok testu, že som chvíľu vôbec nevedela, ako sa mám cítiť alebo čo mám robiť," hovorí Lauren. Na chvíľu až priam zabudla, že to bábätko ešte musí vyrásť. "Bolo to prekvapenie, pretože sme nečakali, že splodíme dieťa prirodzene, no veľmi sme to chceli a plánovali," tvrdí.

Momentálne je v šiestom týždni. Nie je jednoduché byť tehotnou v čase pandémie. Často sa cítila osamotene, no nakoniec vďaka uvoľnovaniu opatrení v Škótsku sa s rodinou môže vidieť aspoň v záhrade. V marci jej bol diagnostikovaný koronavírus, čiže odvtedy bola v izolácii. Celá rodina sa už na bábätko teší a Greg je Lauren veľkou oporou. "Trvalo mu asi týždeň uvedomiť si, že to je naozaj pravda," povedala Lauren. Nedávno podstúpila vyšetrenie kvôli pretrvávajúcej bolesti hrudníka. Keďže mala problémy s neplodnosťou a v minulosti aj potratila, nemocnica ju vyšetrila.

Lauren tuší, že toto tehotenstvo nebude také, ako to zvyčajne býva. Nielenže si zrejme užije mnoho vtipov o počatí v tomto období, ale taktiež si myslí, že príde o tradičné spoločenské aspekty tehotenstva. Dúfa, že veci sa čo najskôr dajú do normálu. "Existujú online hodiny, knižky a, samozrejme, aj ľudia, ktorí mali bábätká aj pred vypuknutím pandémie a aj počas nej, čiže z týchto zdrojov môžem čerpať," hovorí budúca mamička, ktorá si síce robí starosti ohľadom mnohých vecí, napríklad, či jej partner bude môcť byť pri pôrode,