Aj takéto problémy prináša koronakríza: Kupci sa dožadujú apartmánov v olympijskej dedine

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rokuje s poisťovňami o refundácii odložených OH v Tokiu. Tie pre pandémiu koronavírusu presunuli na budúci rok.

MOV mal uzavretú poistku pre prípad zrušenia podujatia, nie je však jasné, či zmluva pokrýva aj preloženie. Podľa agentúry AP zo zmlúv vyplýva, že pred OH 2016 zaplatil MOV na poistnom 14,4 milióna USD, pred ZOH 2018 12,8 milióna. "Diskutujeme s poisťovňami a snažíme sa dohodnúť na adekvátnej čiastke, ktorá nám pomôže pokryť aspoň časť nákladov," uviedol riaditeľ oddelenia MOV pre operácie spojené s olympijskými hrami Pierre Ducrey.

Asi štvrtinu priestorov už predali s tým, že kupci sa mali nasťahovať po tohtoročných OH. "Tí ľudia plánovali, že sa v určitom termíne presťahujú a my im teraz musíme povedať, že ich byty budú k dispozícii o rok neskôr. Je to významná komplikácia a musíme ich za to odškodniť," opísal Ducrey značnú časť nákladov na preloženie OH. MOV v máji avizoval, že ročný odklad bude stáť približne 650 miliónov dolárov.