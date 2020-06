Vzbura v Tlmačoch: Stovky zamestnancov strojární protestovali proti hromadnému prepúšťaniu

Približne 300 ľudí sa zhromaždilo vo štvrtok ráno pred vstupom do areálu Slovenských energetických strojární (SES) v Tlmačoch, kde protestovali proti avizovanému prepúšťaniu vo firme.

Podporné zhromaždenie zamestnancov za zachovanie zamestnanosti zorganizovala Základná organizácia OZ KOVO SES Tlmače. "Ani po stretnutí s vedením firmy nám zatiaľ nie je jasné, ako sa bude situácia vyvíjať. Spoločnosť má pripravené dve alternatívy, obidve však počítajú s prepúšťaním a znižovaním výroby. Firma je podľa nášho názoru podkapitalizovaná, dlhodobo neinvestovala do nových technológií, hoci si to jej majitelia mohli dovoliť. Budeme sa usilovať urobiť maximum pre zamestnancov pre záchranu pracovných miest," povedal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.

Akciová spoločnosť SES Tlmače ohlásila hromadné prepúšťanie na úrade práce v máji. V mesiacoch júl až september by malo firmu opustiť takmer 400 zamestnancov. Vedenie spoločnosti sa rozhoduje medzi dvoma alternatívami ďalšieho fungovania, finálne rozhodnutie by malo padnúť koncom júna tohto roka, potvrdil generálny riaditeľ firmy a predseda predstavenstva SES Martin Paštika. Jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne zamestnáva 550 ľudí, pri realizácii projektov firma spolupracuje s veľkým počtom subdodávateľských firiem.

Vedenie firmy sa rozhoduje medzi ukončením vlastnej výroby a outsourcingom (špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov) u výrobných firiem na trhu podľa dizajnu SES alebo obmedzením výroby v SES a redukciou pracovníkov. Podľa vyjadrenia riaditeľa bola na úrade práce nahlásená redukcia počtu zamestnancov, ktorá zodpovedá prvému scenáru, teda kompletnému ukončeniu výroby jedného z najvýznamnejších dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne.

Reštrukturalizácia SES súvisí podľa slov Paštiku so situáciou na trhu, kde mal posuv väčších projektov negatívny vplyv na vyťaženie a likviditu firmy. "Situácia s novým koronavírusom výrazne obmedzila dokončenie predkontraktačných rokovaní u viacerých nových projektov, ktoré sme v tomto roku plánovali získať. V prvom štvrťroku sme mali uzavrieť veľký kontrakt v Českej republike s hodnotou vyše 170 miliónov eur, kde sme na jeseň minulého roka zvíťazili v tendri. Zákazník však doteraz nepristúpil k podpisu kontraktu. Ak by sa podarilo v krátkom čase túto zmluvu uzavrieť, znamenalo by to pre SES silnú stabilizáciu na dva až tri roky," zhodnotil súčasnú situáciu Paštika.

Ako v reakcii uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) vo štvrtok po rokovaní vlády, štát vie urobiť toľko, že ak zamestnávateľ uvažuje o hromadnom prepúšťaní, príslušný riaditeľ úradu práce - v tomto prípade v Leviciach - s ním má rokovať individuálne a pokúsiť sa nájsť takú formu pomoci, aby to zamestnávateľ nemusel urobiť. "Nevieme však vyriešiť prípad, keď dôvodom prepúšťania nie je koronakríza alebo nejaké krátkodobé problémy, ale je to pokles dopytu alebo zlá hospodárska situácia u odberateľov. Tam sa budeme potom snažiť pomôcť tým ľuďom, aby si čím skôr našli prácu," vysvetlil Krajniak.