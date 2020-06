NAKA preveruje fakultu informatiky Slovenskej technickej univerzity: Podozrenie z volebnej korupcie

Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) preveruje Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Informovali o tom v stredu 3. júna protestujúci poslucháči fakulty na stránke Za našu FIIT. Dôvodom je podľa nich volebná korupcia. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová pre agentúru SITA uviedla, že vzhľadom na prebiehajúce konanie nebudú v tejto chvíli zverejňovať bližšie informácie.

„Podľa informácií, ktoré sa k nám dostali, preveruje na fakulte NAKA podozrenie zo spáchania prečinu volebnej korupcie. Toto podozrenie preveruje na základe trestného oznámenia, ktoré bolo podané na neznámeho páchateľa,“ uvádza sa na stránke Za našu FIIT.

Spory na FIIT STU sa vyhrotili a medializovali po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Problémom na fakulte tiež bolo, že súčasný dekan Ivan Kotuliak pred voľbami do akademického senátu (AS) fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu.

Spory mohli čiastočne upokojiť voľby do AS fakulty, ktoré sa konali 16. januára. Tie však boli volebnou komisiou a neskôr aj Predsedníctvom AS STU vyhlásené za neplatné. Dôvodom bol nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok s počtom odovzdaných lístkov. Bývalá dekanka FIIT STU Bieliková a poradca prezidentky pre oblasť práva a spravodlivosti Radovan Pala sa zhodli na tom, že volebná komisia nemala právo voľby vyhlásiť za neplatné.

Dvaja zamestnanci FIIT STU podali správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia AS STU. Podľa nich došlo totiž k zásahu do ich práv ako voličov. Vysvetľujú, že pri posudzovaní otázky neplatnosti volieb do AS FIIT STU neboli zohľadnené pravidlá, ktoré Ústavný súd SR sformuloval ako podmienky pre možnosť vyhlásenia volieb za neplatné.

Nové voľby do AS fakulty sa konajú dnes 4. júna.