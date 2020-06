Severné Macedónsko znovu zaviedlo prísne obmedzenia pohybu: Rekordný počet nových prípadov ochorenia COVID-19

Severné Macedónsko znovu zaviedlo prísne obmedzenia pohybu ľudí v hlavnom meste Skopje a v ďalších troch častiach krajiny, pretože tam zaznamenali rekordný počet nových prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.

Minister zdravotníctva Venko Filipče v stredu uviedol, že v týchto oblastiach bude platiť takmer úplný zákaz vychádzania, a to od štvrtka 21.00 h do pondelka 05.00 h. Ľudia budú môcť ísť len do nemocníc alebo lekární. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že za posledných 24 hodín zaznamenali 101 nových prípadov nákazy - čo je rekord od prvého zaznamenaného prípadu v Severnom Macedónsku z konca februára, a tiež štyri úmrtia. Celkové počty tak stúpli na 2492 nakazených a 145 mŕtvych.

Vyše polovicu nových prípadov infekcie zistili v Skopje. Filipče upozornil, že maličká balkánska krajina s 2,1 milióna obyvateľov zažíva nárast infekcií, lebo ľudia ignorujú varovania, aby nosili ochranné rúška a rukavice a dodržiavali spoločenský odstup.