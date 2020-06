New York má skvelú bilanciu nakazených: Najlepšie čísla za 10 týždňov

Štát New York v uplynulých 24 hodinách zaznamenal 49 úmrtí s koronavírusom. Na tlačovej konferencii to v stredu oznámil guvernér Andrew Cuomo. Podľa spravodajského webu The Washington Post je to prvýkrát za desať týždňov, čo je počet mŕtvych v štáte pod hranicou 50.

Najviac zasiahnuté mesto New York je poslednou časťou štátu, kde stále platí rozsiahle obmedzenia. Budúci pondelok by sa ale mali začať uvoľňovať. V pondelok New York hlásil 58 nových úmrtí, v utorok 54. Počet hospitalizovaných s koronavírusom je podľa Cuoma od začiatku krízy doteraz najnižší. V New Yorku vyhlásili zákaz nočného vychádzania: Rabujúci ľudia útočili na luxusné obchody Guvernér ale tiež poznamenal, že hoci sa pozornosť médií v USA teraz sústredí hlavne na protesty, ktoré vypukli po zabití černocha Georga Floyda belošským policajtom, koronavírus stále predstavuje hrozbu. "Stále je to v ľuďoch a v spoločnosti. Stále proti tomu bojujeme," povedal Cuomo. Podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa s koronavírusy v New Yorku doteraz zomrelo bezmála 30.000 ľudí a viac než dvojnásobok ľudí sa tam z ochorení covid-19 zotavil.