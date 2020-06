11-ročná skateboardistka zázrakom prežila hororový pád: Jej video z nemocnice vás dojme k slzám

Talentovaná 11-ročná skateboardistka Sky Brown z Veľkej Británie mala obrovské šťastie v nešťastí.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Ako uvádza web The Sun, so zlomenou lebkou ju okamžite letecky previezli do nemocnice. Brown opísala nešťastie ako "najhorší pád jej života", pričom je rada, že je vôbec nažive. Video, ktoré zdieľala na sociálnej sieti, zachytáva jej vyletenie z u-rampy do vzduchu a následný pád. Tvrdý dopad však na kamere zobrazený nie je. Neskôr sa video prepne na mladú skateboardisku, ktorá momentálne leží v nemocnici s čiernym monoklom pod okom a zafačovanou rukou.

napísala k videu statočná dievčina. "Zvyčajne nepridávam žiadne moje pády na sociálnu sieť, pretože chcem, aby mali ľudia zábavu z toho, čo robím," odkázala na kameru.

Jej otec opísal najhoršie chvíle svojho života: "Držal som ju v náručí, kým krvácala a kým ju vrtuľník nepreviezol do nemocnice. Celú noc sme boli (spolu s manželkou) vystrašení, či to naša dcérka zvládne. Modlili sme sa k Bohu, aby jej dal šancu. Utrpela viacnásobné zlomeniny na lebke, zlomeninu ľavej ruky, ktorú si rozbila na kúsky, keď na ňu dopadla, tiež zlomeninu pravých prstov a tržné rany na srdci a pľúcach," vymenúval hrozivé zranenia nešťastný otec. "O štyri dni neskôr už sedela oproti mne s plnou pamätou. Lekárov udivuje, ako dobre znáša bolesť a ako sa rýchlo zotavuje. Je to zázrak," dodal otec malej Sky.

Talentované dievča sa má stať najmladšou britskou účastníčkou letných olympijských hier v Tokiu, ktoré by sa mali uskutočniť budúci rok. Podľa všetkého by sa mala dovtedy úplne zotaviť.