FOTO Tu bude rodiť Dominika Cibulková: Účet za luxus sa môže vyšplhať na 8000 eur!

Nič nenechala na náhodu! Bývalá tenistka Dominika Cibulková (31) sa dosť dlhý čas rozhodovala, kde bude vlastne rodiť.

Voľba nakoniec padla na luxusnú súkromnú kliniku v Rakúsku. Súdiac podľa fotografií z interiéru pôrodnice, to bola naozaj dobrá voľba!

Pandémia súvisiaca s koronavírusom Cibulkovej značne skomplikovala jej plány. Hlavne čo sa týka logistiky. Rozhodnutie rodiť vo Viedni preto nevznikalo ľahko. „Dosť dlho to bola pre mňa dilema, ale už je všetko vybavené. Papiere sú prichystané, aby nás nezaskočil nejaký problém. Michal aj ja máme vybavenú výnimku, takže po návrate z pôrodnice na Slovensko bude domáca karanténa,“ vysvetlila Cibulková pre Nový Čas. Bývalá štvrtá hráčka sveta bude mať v rakúskej súkromnej klinike oveľa väčší komfort i súkromie, ako by mala doma na Slovensku.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Navyše, pôrodnica pripomína skôr luxusný hotel. Dominika je známa tým, že si rada užíva kvalitné veci a nešetrí zbytočne na veciach, na ktorých jej záleží. V rozhovore pre Nový Čas víkend však priznala, čo sa týka jej synčeka Jakubka, že nebude zbytočne pútať pozornosť.

„Na Jakubkovi nebude vidieť nejaké výrazné farby alebo veľké logá. Na kočíku som sa však vyšantila, ten je značkový,“ priznala Cibulková, ktorá si do pôrodnice v Döblingu nebude musieť baliť príliš veľký kufor. „Zisťovala som presne, čo potrebujem, a bolo mi povedané, že si mám priniesť len nejaké hygienické potreby a nočné košele. Pre dieťatko nemám nosiť nič, lebo mi tam všetko dajú, takže žiadne veľké balenie do pôrodnice netreba. Jakubkovi zoberiem na výber dvoje body na oblečenie z pôrodnice domov,“ povedala Cibulková a pridala ešte jednu perličku: „Mám už pár dní opatrovateľku. Je to dlhoročná zdravotná sestra, ktorá mi bude pomáhať s malým.“