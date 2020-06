Náhly výbuch! Opekačka rodiny zo Žiliny sa v sekunde zmenila na horor

Veselý výlet sa v okamihu zmenil na šokujúci zážitok. Na pokojnú opekačku neďaleko rozhľadne nad obcou Dohňany rodina zo Žiliny len tak ľahko nezabudne.

Do ohniska niekto ukryl plnú bombičku do paintbalových či airsoftových pištolí. Tá počas opekania explodovala.

Žilinčanka Lenka sa s rodinou rozhodli pre návštevu obľúbenej rozhľadne nad obcou Dohňany neďaleko Púchova. Po vychádzke na rozhľadni sa usadili v altánku s ohniskom, že si opečú špekáčiky. „Výhľad bol nádherný, opekáme a zrazu rana,“ opísala dramatický okamih vydesená žena. „Dcéra už mala našťastie opečené, už bola pri stolíkoch v altánku. Ešte som povedala, že už ani netreba prikladať, keď vtom to buchlo,“ opisuje desivý zážitok.

Od bombičky sa chytili aj veci. „Dcéra nechala pri ohnisku bundu, tá sa škvarila, odniesla to mikina, tričká. Bola to riadna šupa, ohnisko bolo rozmetané všade po okolí, zostala tam iba diera,“ pokračovala Lenka s tým, že si ani nevie predstaviť, že by tam boli deti. „Neviem, ako to tam bolo dané, ale bolo to tam riadne ukryté, asi aj zakopané,“ prezradila mama malej dcérky s tým, že niekto dal do ohniska plnú bombičku do paintbolových alebo airsoftových zbraní, ktorú neskôr aj našli. „Nechápem, čo k tomu toho človeka, čo to tam ukryl alebo ľudí, viedlo, ak by sa v tom okamihu niekto nad ohniskom skláňal, mohlo dôjsť k obrovskej tragédii,“ dodala.