Irán kritizuje reakciu vlády USA na prebiehajúce protesty: Nechajte svoj ľud dýchať

Iránska vláda kritizovala reakciu vlády Spojených štátov a ich bezpečnostných zložiek na prebiehajúce nepokoje vyvolané smrťou Afroameričana Georgea Floyda. USA vyzvala, aby "skončili s útlakom svojho ľudu a nechali ho dýchať", informovala v utorok spravodajská televízia CNN.

Podľa najvyššieho predstaviteľa iránskej justície Ebráhíma Raísího by sa "americkí politici zodpovední za úmyselné zabitie a rasovú diskrimináciu mali postaviť pred medzinárodné súdy".

Hovorca iránskej vlády Abbás Músaví usporiadal v pondelok tlačovú konferenciu v anglickom jazyku, na ktorej naliehal na USA, aby zastavili útlak a represívne opatrenia namierené voči svojim občanom a "nechali ich dýchať". "Svet počúva váš nesúhlas s útlakom a stojí za vami," odkázal Músaví protestujúcim.

Kritiku vyjadril aj iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorý na sociálnej sieti Twitter zverejnil fotografiu ľudí vzdávajúcich úctu zosnulému Floydovi pri jeho portréte, reprodukciu poštovej známky, na ktorej je významný predstaviteľ afroamerických moslimov v USA a bojovník za práva černochov Malcom X a screenhot z otitulkovaného videa so šéfom americkej diplomacie Mikeom Pompeom, ktorý práve hovorí "klamali sme, podvádzali, kradli sme".

Zaríf k svojmu príspevku pripojil komentár: "Kľačanie na krku nie je nič nové. Rovnakí sprisahanci, ktorí pripustili, že obvykle klamú, podvádzajú a kradnú, robili dva roky to isté 80 miliónom Iráncov. Nás to na kolená nepoložilo a nepoloží to ani Afroameričanov". Odkazoval tým na scénu z amerického mesta Minneapolis, kde policajt pri zásahu najmenej päť minút tlačil kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Floyda. Ten neskôr v nemocnici zomrel.

Americkí predstavitelia dlhodobo kritizujú násilné reakcie Iránu na protesty proti iránskej vláde, pričom prezident Donald Trump na Twitteri v rokoch 2019 a 2020 opakovane verejne podporil iránskych demonštrantov.