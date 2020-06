Formula 1 sa vráti začiatkom júla: Na úvod double v Rakúsku

Sezóna formuly 1 sa začne 5. júla Veľkou cenou Rakúska. Vedenie F1 v utorok zverejnilo oficiálny program úvodných ôsmich pretekov tohto ročníka. Celkovo by chceli do decembra uskutočniť 15 - 18 podujatí.

Rakúsko bude hostiť dve Veľké ceny, po úvodných pretekoch sa o týždeň neskôr na okruhu Red Bull Ring uskutoční repríza. O ďalší týždeň sa kolotoč F1 presunie do susedného Maďarska. Po mesačnej pauze bude hostiť dve VC okruh Silverstone vo Veľkej Británii. Kráľovná motošportu potom zavíta do Španielska, Belgicka a začiatkom septembra do Talianska.

Ďalší program zverejnia v nasledujúcich týždňoch v závislosti od vývoja situácie vo svete. Predbežne sa počíta, že úvodné preteky v Rakúsku budú bez divákov, ale predstavitelia F1 veria, že postupne sa preteky uskutočnia aj za prítomnosti fanúšikov.

"V uplynulých týždňoch sme tvrdo pracovali a sme radi, že sa nám podarilo skompletizovať úvodný kalendár. Dúfame, že sa situácia upokojí a postupne budeme môcť privítať aj fanúšikov v bezpečných podmienkach. Vieme však, že začiatok sezóny poteší priaznivcov na celom svete," uviedol výkonný riaditeľ F1 Chase Carey na oficiálnom webe seriálu.