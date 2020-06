Federer vystrašil svojich fanúšikov: Čo chcel týmito slovami povedať?

Toto mu vôbec nevyhovuje! Každý jeden tenista by už najradšej hral. Prísne obmedzenia počas pandémie koronavírusu, ktoré prerušili aj tenisovú sezónu, zrejme najviac zasiahli Švajčiara Rogera Federera (38).

Ten bude mať v auguste už 39 rokov a dobre si uvedomuje, že jeho koniec kariéry sa blíži.

Možno aj preto trocha prekvapili slová dvadsaťnásobného grandslamového víťaza, ktoré povedal vo videorozhovore s brazílskou legendou Gustavom Kuertenom. "Je pre mňa dôležité, aby som si užil voľno. Tenisu som mal počas kariéry naozaj dosť a aby som povedal pravdu, veľmi mi nechýba," vystrašil svojich fanúšikov Švajčiar. Jeho priaznivci totiž okamžite po týchto slovách začali špekulovať o Federerovom konci kariéry.

"Momentálne netrénujem, nevidím na to žiadny dôvod. So svojou fyzičkou som spokojný, kým sa ale budeme môcť vrátiť na Tour, potrvá to ešte dlho," dodal v nedávnom rozhovore pre švajčiarsky denník Blick.

Vzápätí ale svojich fanúšikov upokojil. "Stále mám veľa ambícii a motivácie. Verím, že koniec kariéry je ešte veľmi ďaleko."