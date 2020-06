Úspešná humoristická relácia Sedem sa teší diváckej obľube, čoho dôkazom je už jej 100. vysielanie na obrazovkách televízie Joj. To sa samozrejme nezaobišlo nielen bez prípitku, no aj zopár humorných príhod. Z tej, ktorú prezradila samotná moderátorka relácie, Elena Vacvalová, puknete od smiechu. Milan Lasica si však neodpustil poznámku, ktorá by sa nejednej dámy dotkla.