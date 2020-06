Bikesharing v Rači rozdelil samosprávu: Starosta nevie, koľko doplatia za bicykle

Spustenie služby zdieľaných bicyklov od spoločnosti Antik vyvoláva kontroverzné otázky.

Zdieľané bicykle od tejto firmy bude spolufinancovať samotná mestská časť, lenže to sa nepáči mestskému zastupiteľstvu, ktoré kritizuje starostu aj za podpísanie zmluvy, ktorá podľa nich nie je pre Raču výhodná.

Projekt neprešiel verejným obstarávaním, ani nebola vyhlásená súťaž a Rača tak musí zabezpečovať opravy aj zvážanie odhodených bicyklov. Včera spustila Rača projekt zdieľania bicyklov v spolupráci s košickou spoločnosťou ANTIK Telecom, s. r. o., ktorá túto službu poskytuje na východe republiky.

Firma uzavrela s Račou zmluvu o požičiavaní 80 bicyklov, ktoré môžu užívatelia odstaviť kdekoľvek. Miestne zastupiteľstvo podpísanie zmluvy neodhlasovalo. „My sme to zobrali iba na vedomie. Prečo sa takto starosta rozhodol, ja neviem. Budeme to sledovať a vyhodnocovať.

Má záujem sem prísť aj Slovnaft BAjk, ktorého náklady by boli pre Raču nulové,“ povedal poslanec mestského zastupiteľstva Ján Polakovič. Problémovými bodmi sú podľa neho financovanie, údržba, zvážanie, tiež zodpovednosť za prípadné škody. Otvoriť galériu poslanec Ján Polakovič Zdroj: Maroš Herc

Ide o jediný projekt tohto typu v meste, ktorý bude nepriamo dotovať mestská časť. Rača sa k tomu zaviazala v zmluve, ku ktorej mali poslanci výhrady. Podľa starostu však bude údržba vyžadovať minimálne náklady. „Antik potvrdil, že kazivosť bicyklov je nízka, čo znamená, že údržba zaberá iba pár hodín mesačne,“ konštatoval starosta Rače Michal Drotován.

evedel však ani povedať presnú sumu. „Čo sa týka nákladov, tak bežnú údržbu ako výmenu blatníkov či reťazí robí náš zamestnanec, ktorý má aj úplne inú funkciu. Podľa toho, ako často bude opravy vykonávať, budeme vedieť vyhodnotiť aj náklady,“ doplnil.

V Slovnafte sme zisťovalii, koľko ich stojí údržba ich žltých bicyklov. „Drobné opravy, vrátane presunov bicyklov, vychádzajú až na 350 eur ročne na jeden bicykel. Minulý rok sme urobili približne 4 000 opráv, ktoré zabezpečuje 6 ľudí,“ prezradil Anton Molnár zo Slovnaftu, čím asi poriadne vyvedie z omylu starostu o lacných opravách.

Bez obstarávania

„Keby to prebehlo verejným obstarávaním, museli by sme obstarávať službu, a tým pádom by to bolo drahšie. Museli by sme stanoviť podmienky, ktoré tam musia byť, ako to robia v mestách, kde nemajú ANKTIK bajk. Čo sa týka súťaže, tam sme rokovali so Slovnaftom,“ zdôvodnil vynechanie verejného obstarávania starosta.

Mestská časť doteraz za spustenie nezaplatila nič. Problém však nastane, ak náklady na servisovanie a odvoz prevýšia 5 000 eur ročne. Zákazky prekračujúce túto sumu totiž musia prejsť verejným obstarávaním.

„My, ako zastupiteľstvo, budeme chcieť vyčíslenie presných nákladov. Budeme sa pýtať na to, prečo nebolo spravené verejné obstarávanie, ak prekročí stanovenú čiastku, čo podľa mňa za rok prekročí určite,“ uviedol Polakovič. „Verím, že sa to uchytí a potom môžeme rokovať, že Antik bude platiť kompletnú údržbu,“ uzavrel Drotován.

Rača dotuje službu, ktorú majú inde zadarmo

SPP/Blinkee.City

- Elektrické skútre

Dotácia samosprávy: 0 eur

Lokalita: celá Bratislava





Slovnaft Bajk

- Žlté bicykle

Dotácia samosprávy: 0 eur *

Lokality: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Petržalka

* Poskytuje len miesta na stanice





Bolt Zelené e-kolobežky

Dotácia samosprávy: 0 eur

Lokalita: celá Bratislava





Antik Košice

- Červené bicykle

Dotácia samosprávy: 20 - 30 000 eur *

Lokalita: Rača

*Odhad zmluvných výdavkov MČ za servis, opravy, čistenie, odvoz a skladovanie bicyklov