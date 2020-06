Prečítajte si, čo všetko sa už od stredy mení: Slováci sa môžu tešiť na wellness aj kúpaliská

Slovensko pokračuje v uvoľňovaní opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Od stredy 3. júna sa za stanovených podmienok povoľujú športové súťažné podujatia, kultúrne podujatia, znižuje sa limit na jedného zákazníka v prevádzkach z 15 metrov štvorcových na 10 metrov štvorcových a zároveň sa rušia vyhradené hodiny pre dôchodcov v obchodoch. Vo verejnom stravovaní sa ruší časové obmedzenie do 22:00, a tiež sa ruší limit dvoch ľudí za jedným stolom. Súčasťou konzíliom odborníkov schválených opatrení je aj otvorenie všetkých vnútorných športovísk, kúpalísk, wellness, kúpeľov, masáží, kasín, vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad. Informoval o tom na pondelňajšej tlačovej konferencii premiér Igor Matovič.

Od stredy budú rúška povinné len pri vzdialenosti do dvoch metrov, povinné zostávajú vo vnútorných priestoroch a na hromadných podujatiach. V prípade taxíkov budú ochranné fólie už len odporúčané, vyžadovaný 15-minútový odstup medzi zákazníkmi bude zrušený. V prípade Česka aj Maďarska budú mať od stredy 7:00 občania umožnenú alternatívnu možnosť preukázať to, že sa v týchto krajinách zdržiavajú.

"Dnes, keď chcel niekto na Slovensko prísť do 48 hodín, ak nemal pobyt v Českej republike, mu to umožnené nebolo. Od stredy ak na hraniciach predloží dva rôzne doklady, ktorými vie preukázať to, že v tejto krajine reálne žije, tak bude mu umožnený režim 48 hodín," povedal premiér. Ako príklad uviedol účet za mobil či elektrinu. Matovič tiež konštatoval, že núdzový stav nikoho zásadne neobmedzuje. V utorok doobeda sa však má o jeho prípadnom zrušení diskutovať.

Otvárajú sa tiež denné stacionáre pre klientov do 62 rokov, v ich prípade sa budú opatrenia podľa premiéra každým týždňom postupne uvoľňovať. Hromadné podujatia budú od 10. júna povolené pre maximálne 500 osôb a od 1. júla až do konca roka maximálne do tisíc osôb. V prípade ubytovania sa ruší 24-hodinový odstup medzi zákazníkmi na jednej izbe a povinnosť samostatných sociálnych zariadení na izbe.

Šéf národného klinického tímu pre Covid-19 Jozef Šuvada tiež informoval, že od 3. júna by mali byť povolené návštevy na všetkých oddeleniach nemocníc za jasne stanovených podmienok. Tie budú podľa neho prediskutované vzhľadom na lokálnu epidemiologickú situáciu s príslušnými riaditeľmi týchto zdravotníckych zariadení. Umožní sa tiež organizovanie detských letných táborov.