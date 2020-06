Trump skoncoval s WHO, šéf organizácie sa nevzdáva: Slová na udobrenie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že chce pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi, a to napriek rozhodnutiu prezidenta Donalda Trumpa prerušiť vzťahy so zdravotníckou agentúrou OSN.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na brífingu v Ženeve podľa agentúry AFP uviedol, že zapojenie USA do tejto organizácie v posledných desaťročiach bolo "veľkým prínosom" a "želaním WHO je, aby táto spolupráca pokračovala". Prezident Trump minulý piatok vyhlásil, že pristupuje k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a WHO, ktorá podľa neho zlyhala v boji proti počiatočnému šíreniu koronavírusového ochorenia COVID-19. Trump už predtým pozastavil financovanie tejto organizácie a obvinil ju, že je na pozadí globálnej krízy "bábkou" v rukách Číny. Trump povedal, že USA "presmerujú tieto fondy na riešenie iných naliehavých prípadov verejného zdravia vo svete". Americký prezident podľa tlačovej agentúry AP tiež pripomenul, že USA ročne prispievajú do fondov WHO sumou 450 miliónov dolárov, zatiaľ čo Čína poskytuje približne 40 miliónov. Spojené štáty sú najväčším zdrojom subvencií pre WHO a všeobecne sa preto predpokladá, že ich odchod túto medzinárodnú organizáciu značne oslabí, konštatovala agentúra AFP. V reakcii na Trumpovo vyhlásenie z piatku Európska únia v sobotu vyzvala Spojené štáty, aby "prehodnotili" rozhodnutie "ukončiť" vzťahy s WHO. "WHO musí byť naďalej schopná viesť medzinárodnú reakciu na pandémiu, súčasnú i budúcu," uviedli v spoločnom vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. "Preto je potrebná účasť a podpora všetkých... Vyzývame USA, aby prehodnotili svoje avizované rozhodnutie," dodali lídri EÚ.