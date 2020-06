Šialenstvo v USA po smrti Afroameričana: Uniklo ďalšie video! Nechutné, čo policajt urobil černoške

Verejnosť v Spojených štátoch, ktoré zmieta vlna nepokojov kvôli smrti černocha Georgea Floyda pri policajnom zásahu, pobúrilo ďalšie video zachytávajúce výpad belošského policajta voči černošskej demonštrantke.

Do ženy, ktorá pri nedeľnom proteste na Floride kľačala, prechádzajúci policajt zozadu strčil tak, že spadla na chodník. Policajta úrady medzitým identifikovali a postavili mimo službu, napísala v pondelok agentúra AP.

Incident, ktorý zachytili kamery a ktorý sa dostal na verejnosť, sa stal vo floridskom meste Fort Lauderdale. Policajta ihneď potom, čo do kľačiacej ženy strčil, z miesta odviedli jeho kolegovia. Starosta mesta Dean Trantalis v pondelok oznámil, že dotyčný bol postavený mimo službu. "Ak sa ukáže, že konal neprimerane, bude ho obratom čakať disciplinárne konanie za to, čo urobil," povedal Trantalis o policajtovi, ktorý pre mestský bezpečnostný zbor pracuje od roku 2016. Starosta o zákroku dodal, že také niečo by sa stávať nemalo.

Víkendový protest vo Fort Lauderdale a tiež demonštrácie v ďalších floridských mestách, ako napríklad v Miami, West Palm Beach, Jacksonville, Orlande či Tampe, začali pôvodne pokojne, neskôr ale prerástli v násilnosti. Dav ničil zaparkované autá a výklady a hádzal kamene na policajtov, ktorí proti výtržníkom použili slzný plyn.