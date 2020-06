Nová SuperStar Barbora Piešová: Záhadný odkaz po finále! S kým strávila noc pred prenosom?

Tohtoročná divácky úspešná spevácka súťaž SuperStar už pozná svojho víťaza.

Rozprávkovú výhru v hodnote 75-tisíc eur si odniesla talentovaná Barbora Piešová (19), ktorá do posledného momentu neverila, že by sa mohla stať absolútnou hviezdou celej šou.

Z ustráchanej a tuctovej myšky sa stala spevácka diva, ktorá si zrejme zo súťaže odniesla nielen balík peňazí či prestíž, ale zdá sa, že našla aj novú lásku?! S kolegom Michalom Šafratom (21) má totiž speváčka až výnimočne dobrý vzťah a mladá dvojica spolu dokonca strávila aj večer pred veľkým finále.

Barbora Piešová sa od začiatku súťaže prezentovala ako sivá myška, ktorá však po každom kole dokazovala svoje kvality a počas týždňov v súťaži sa z nej stala speváčka, ktorá premenila svoj talent vo hviezdne víťazstvo. Do vrecka jej pribudla nielen rozprávková suma 75-tisíc eur, ale aj popularita, ktorá môže naplno rozbehnúť jej kariéru a vystreliť ju medzi špičku. Ako sa však zdá, devätnásťročná hviezdička si počas svojho pôsobenia na pódiu získala nielen srdcia divákov, ale aj kolegu Michala Šafratu (21).

Práve so sympaťákom si totiž počas súťaže výborne rozumela a dvojici to spolu „ladilo“ aj v spoločných duetoch. „S Michalom sme si sadli od kvarteta, je to srandista a dá sa na všetko nahovoriť,“ povedala v rozhovore s Matúšom Krnčokom brunetka. Ani po skončení šou sa podľa všetkého mladý párik od seba nevie odtrhnúť, dôkazom čoho je aj záhadný odkaz mladému spevákovi, ktorý prišiel do šou ako zadaný chalan. „Najlepší parťák do života,“ napísala Barbora na adresu blonďavého Michala a pridala aj veľavravné srdiečko.

Snímka speváckej dvojice pritom rozbúrila emócie aj medzi fanúšikmi, ktorí sa z možnej lásky talentovaného párika veľmi tešia a želajú mu všetko dobré. Šafratu pritom na kastingu podporovala jeho priateľka, s ktorou to však nadaný Michal ukončil ešte predtým, ako stihol zaspievať v prvom finálovom kole.

Noc pred veľkým finále

Barbora sa na svoje posledné vystúpenie pripravovala aj s ostatnými v Česku. Okrem superfinalistov jej však robil spoločnosť aj vypadnutý Michal, ktorý s ryšavou speváčkou brázdil noc pred finále romantické uličky Prahy. „Vážení, toto je fotka zo sobotnej noci, keď sme hľadali cestu do hotela a trvalo to asi dve hodiny. Bára spala tak 5 hodín, od rána spievala na skúškach a napriek tomu večer zaspievala úžasne. Veľmi gratulujem, zaslúžená výhra,“ ospevoval Michal Barboru, ktorej, zdá sa, priniesol šťastie. Dvojica má, zdá sa, teda k sebe bližšie ako by sa zdalo.

Má za sebou úspechy

Piešová nie je v speve úplným nováčikom. Už pred troma rokmi totiž zaujala porotu v ďalšej speváckej súťaži My Popstar, ktorú aj vyhrala. Už vtedy bola z nej porota na čele s Jurajom Čurným unesená a inak to nebolo ani v tejto SuperStar. Pri poslednom Barborinom vystúpení nevedeli udržať emócie. Slzy tiekli nielen porotcom, ale aj nádejnej hviezde. Okrem emotívnych vystúpení má však Piešová vo vačku aj iné tromfy a prejavuje sa aj netypickým zmyslom pre humor.

Pri otázke, ako použije svoju výhru, odpovedala pohotovo. „Dám si vymeniť tlmiče na aute. Zarobila som si naň sama a už má síce takmer desať rokov, ale stále slúži. Nové kupovať nechcem, lebo mám k nemu citový vzťah,“ povedala mladá speváčka, ktorá do posledného momentu neverila, že by mohla vyhrať.

„Samozrejme, že mi prebehlo hlavou, že by som to mohla byť ja, ale Dianka bola silný súper a veľa ľudí mi písalo, že je podľa nich lepšia. Tak som to aj brala a veľmi by som jej tú výhru dopriala,“ povedala Novému Času Barbora. „Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo vyhrať, ale stále som to ja, rovnaký človek s dvoma rukami, nohami a jednou hlavou,“ dodala na záver.