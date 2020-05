V USA silnejú protesty proti policajnému násiliu: Fotky hovoria za všetko

Počas protestov proti policajnému násiliu naprieč Spojenými štátmi, ktoré vyvolalo zabitie Afroameričana Georgea Floyda v meste Minneapolis, zadržali v 22 mestách USA doteraz už takmer 1700 ľudí.

Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré v nedeľu zhromaždila agentúra AP.

Počas nepokojov v USA polícia zadržala dovedna 1669 osôb. Takmer tretinu z nich zadržali v Los Angeles, kde protestujúci počas sobotňajšej noci zapálili desiatky pneumatík.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda, ktorý v pondelok zomrel v dôsledku policajného zásahu. Demonštrácie proti policajnej brutalite sa v priebehu týždňa rozšírili do mnohých ďalších amerických miest.

Nočné zákazy vychádzania zaviedlo v sobotu večer minimálne desať veľkých amerických miest vrátane Atlanty, Denveru, Los Angeles, Seattle, Chicaga či Miami.

V meste Los Angeles ľudia rabovali módne butiky, v meste Nashville v štáte Tennessee zapálili protestujúci budovu súdu. Demonštranti poškodili aj sídlo polície v meste Ferguson v štáte Missouri, kde došlo v roku 2014 k násilným protestom, keď policajt zastrelil 18-ročného Michaela Browna, napísala agentúra DPA.

V meste Jacksonville na Floride utrpel bodné zranenie krku jeden policajt, ktorého následne previezli do nemocnice, napísali miestne médiá. Traja ľudia - z toho jeden smrteľne - boli postrelení v meste Indianapolis v štáte Indiana.

Video zverejnené z protestov v New Yorku ukázalo policajné auto, ktoré sa snažilo prejsť cez dav demonštrantov, ktorí vozidlo obkľúčili a zaútočili naň. "Je jasné, že do hry tu vstúpili živly, ktoré sa snažia zraniť policajtov a zničiť ich vozidlá," povedal v súvislosti so spomínaným incidentom starosta New Yorku Bill de Blasio.

Vandali v Las Vegas posprejovali grafitmi zaparkované policajné autá, napísal Las Vegas Review-Journal. Protestujúci hádzali do policajtov Molotovove koktejly - polícia následne zareagovala slzotvorným plynom.

Vo viacerých štátoch USA, ako napríklad vo Virginii, Severnej či Južnej Karolíne a Mississippi došlo k útokom na kontroverzné konfederačné pamätníky vojakov. Tie sú podľa kritikov totiž pripomienkou belošskej nadradenosti a otrokárstva. Protestujúci ich posprejovali napríklad slovami "duchovná genocída", "zradcovia", červenými odtlačkami rúk či čiernym "X" - znakom pre slovo "rasista" a symbolom opovrhovania políciou.