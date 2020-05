Johnsonov poradca v nemilosti národa: Za to, čo urobil, žiadajú jeho hlavu

Viac ako milión ľudí sa podpísalo pod petíciu žiadajúcu odvolanie najbližšieho poradcu britského premiéra Borisa Johnsona. Dominic Cummings podľa signatárov porušil karanténne opatrenia vyhlásené kvôli koronavírusu.

Johnson považuje vec za uzavretú, pretože polícia vo štvrtok oznámila, že proti Cummingsovi nebude podnikať žiadne kroky. Poradca v marci odišiel autom k rodine do Durhamu. Spolu s ním niekoľko sto kilometrov dlhú cestu podnikla manželka, u ktorej sa prejavovali symptómy nákazy, a ich štvorročný syn. Neskôr potom ešte navštívili hrad v blízkosti miesta, kde bývali. Bolo to v čase, keď Briti boli uzavretí v karanténe a úrady po nich chceli, aby pokiaľ možno nevychádzali.

Cummings sa odmietol ospravedlniť a rezignáciu neponúkol. Priznal iba, že mal dôvod svojej cesty zverejniť vopred, ale samotné rozhodnutie odísť podľa neho nebolo chybné. Polícia oznámila, že zrejme porušil nariadenie, ale že proti nemu spätne nič nepodnikne. Agentúra Reuters v piatok oznámila, že pod petíciu s názvom Dominic Cummings musí byť odvolaný sa zatiaľ podpísalo vyše milión ľudí. Výzva je na webovej stránke Change.org, kde je tiež petícia na Cummingsovu podporu. Pod ňou je 37 000 podpisov.

Johnson povedal, že jeho poradca neurobil nič zlé, keď rodinu odviezol na otcovo sídlo. K odstúpeniu Cummingsa vyzvalo niekoľko desiatok poslancov Konzervatívnej strany. Denník Daily Mail napísal, že Cummings plánuje z funkcie odísť ešte tento rok, podľa zdrojov tohto denníka by to mohlo byť do šiestich mesiacov.