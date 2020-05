Testovanie na koronavírus v Ružinove šokovalo: Preveria učiteľov aj iné mestské časti?

Bratislavské mestské časti Petržalka, Staré Mesto a Nové Mesto zatiaľ neplánujú testovať na ochorenie COVID-19 pedagogických a nepedagogických zamestnancov svojich materských a základných škôl.

Z najväčších bratislavských samospráv je tak Ružinov jedinou, ktorá ich v týchto dňoch testuje pred nástupom do práce 1. júna, konkrétne na protilátky v krvi. Mestské časti však do budúcna testovanie v prípade potreby nevylučujú. "Vzhľadom na počty nakazených v Starom Meste, ako aj s prihliadnutím na výsledky testovania viac ako sto osôb na nariadenie mestskej časti v dôsledku dôvodného podozrenia na nákazu, s nulovým pozitívnym výsledkom, nepovažujeme testovanie za nutné," skonštatoval hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Samospráva v aktuálnej situácii považuje za dostatočné dodržiavanie hygienických opatrení. Zdravotný stav detí a pracovníkov škôl a škôlok bude pravidelne monitorovaný, priestory budú denne dezinfikované, každé ráno bude všetkým meraná telesná teplota a deti si budú umývať ruky pod dohľadom pedagógov. Zároveň do práce nenastúpia pracovníci starší ako 65 rokov alebo s chronickými ochoreniami. "Mestská časť získala zo SHR testy, ktoré použije operatívne pri výskyte akéhokoľvek dôvodu na testovanie," podotkol Števove.

Ani Petržalka zatiaľ k testovaniu školských zamestnancov nepristúpila. Argumentuje tým, že táto problematika nebola na úrovni štátu komunikovaná a nie je uvedená ani v pokynoch a usmerneniach ministerstva školstva. "Obnovenie školského vyučovania a prevádzky školských zariadení v sebe nesie istú mieru rizika aj bez ohľadu na to, či boli otestovaní školskí zamestnanci, keďže ešte väčšiu skupinu osadenstva škôl budú tvoriť samotní žiaci," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Samospráva však verí, že pri dodržiavaní hygienických opatrení a monitorovaní situácie sa podarí zabezpečiť prevádzku škôl bez väčších ťažkostí. "Ak ktorýkoľvek riaditeľ základnej alebo materskej školy uzná za potrebné vykonať otestovanie niektorého zamestnanca alebo zamestnancov, mestská časť takéto testovanie zorganizuje," doplnila Halašková.

Nové Mesto sa rovnako, aj bez testovania, snaží pripraviť svoje školy a škôlky čo najlepšie tak, aby boli bezpečným miestom pre deti, ako aj pre pracovníkov. Podľa hovorcu Mareka Tettingera bude mestská časť v tomto smere postupovať v zmysle inštrukcií, ktoré dostala od rezortu školstva a Úradu verejného zdravotníctva SR. "Všetky zariadenia v týchto dňoch dezinfikujeme špeciálnym prípravkom na báze polyméru, ktorý je neškodný, netoxický. Koncentrát má vlastnosti podobné vode, pričom vytvára na povrchu tenký polymérový film, ktorý prenikne hlboko do povrchových pórov a zaisťuje antimikrobiálne pôsobenie po dobu až niekoľko týždňov," povedal Tettinger. Naplánované je zároveň vybavenie tried ozonizérmi, ktoré dezinfikujú priestory. Mestskej časti sa osvedčili napríklad v knižnici.

Ružinov v týchto dňoch testuje na ochorenie COVID-19 okolo 800 pedagogických a nepedagogických zamestnancov svojich škôl a škôlok, ktorí by mali nastúpiť do práce. Testy na protilátky v krvi u prvých 515 testovaných preukázali, že 30 z nich sa s novým koronavírusom už stretlo, 17 z nich sa však musí ešte podrobiť PCR testom, aby sa definitívne vylúčilo, že už nie sú infikovaní. Do začiatku budúceho týždňa by malo byť známe, či mestská časť všetky svoje školy a škôlky otvorí, alebo či pre prípadný infekčný prípad niektoré so svojich školských a predškolských zariadení bude musieť nechať zatvorené.