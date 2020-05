Veľký rozhovor s ministrom Gröhlingom pred spustením výučby: Najdôležitejšie otázky okolo otvárania škôl

Dlho sa špekulovalo, či sa deti vôbec tento školský rok vrátia do škôl.

Nedávno to rozriešili hygienici, ktorí spolu s vládou oznámili, že od začiatku júna budú fungovať materské školy a prvých 5 ročníkov základných škôl. Čo si od takejto výučby sľubujú a ako to celé bude fungovať, sme sa rozprávali s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (46).

Čo v súčasnosti najviac riešite v súvislosti s otváraním škôl v júni?

- Analyzujeme ešte problémy, ktoré prichádzajú z terénu, preberáme veci, ktoré nám môžu z toho vyplynúť, všetci sa zodpovedne pripravujú, je obrovský záujem zo strany rodičov, hýbeme sa okolo 60 %, a pri materských školách budeme mať problém uspokojiť záujem, ktorý je zo strany rodičov. V rámci ZŠ a skupín, ktoré sme vytvorili, budeme vedieť fungovať v normálnom režime.

Čo bude teda s deťmi, ktoré sa nedostanú do MŠ a ich rodičia musia ísť pracovať?

- Bohužiaľ, to je problém, ale dlhodobý, čo sa týka MŠ a ich množstva. My sa s tým budeme musieť do budúcnosti vyrovnať, lebo vieme, že od 1. 1. 2021 bude povinná dochádzka od 5. roku a nie som si istý, že toto samosprávy dokážu zabezpečiť, uvidíme, či budeme posúvať dátum účinnosti. Bohužiaľ, ani teraz nebudeme v niektorých krajoch schopní uspokojiť požiadavky rodičov, čo mi je veľmi ľúto.

Máte informácie, či školám robia veľký problém sprísnené podmienky? Majú ochranné a dezinfekčné prostriedky?

- My sme sa snažili aj prostredníctvom Štátnych hmotných rezerv, poskytujeme jednotlivé prostriedky, ktoré potrebujú, aj čo sa týka poukazov, financovanie sme posunuli až do konca roka, lebo teraz by to školy nedokázali minúť tak, aby nemuseli peniaze vracať, a práve za tieto peniaze si kupovali tieto prostriedky. Jediný problém, ktorý vidíme so zriaďovateľmi, sú naozaj priestorové kapacity, keď nebudeme vedieť kompletne uspokojiť veľký záujem pri materských školách.

Mnohí rodičia ešte nemajú vyrozumenie, či ich dieťa nastúpi alebo nenastúpi, ako majú postupovať?

- Jednotliví zriaďovatelia ešte analyzujú priestorové a personálne kapacity. Nemali by sa obávať, mohli by prípadne kontaktovať zriaďovateľa, ale väčšina škôl je zodpovedných a informuje rodičov.

Vypracovali ste pravidlá, ako by to malo byť s nosením rúšok. Platí, že to bude všade mimo skupiny?

- Áno. My sme tieto pravidlá vypracovali na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý určil rámec povinností, ktoré musíme dodržiavať, a to sme sa snažili prispôsobiť chodu ŽS alebo MŠ.

Budú to učitelia vedieť kontrolovať?

- Určite. Pri všetkých otázkach, ktoré dostávam, sa naznačuje, že to nezvládnu. Ja si myslím, že sú dostatočne zodpovední a kreatívni, aby vyriešili problémy, ktoré majú. Nebolo možné to kompletne nariadiť na celé Slovensko, máme 3 000 MŠ, 2 000 ZŠ, nie je možné odtiaľto z Bratislavy niečo diktovať. My sme túžili po slobode v školstve, tak my tú slobodu teraz poskytujeme. Ale aj zodpovednosť, a tak verím, že to na budúci týždeň zvládneme.

Viete, koľko škôl sa neotvorí?

- Presné čísla nevieme, budeme to vedieť až na budúci týždeň. Záujem je okolo 60 %. Ale sú školy, ktoré zostanú úplne zatvorené.

Ako to odôvodnili zriaďovatelia?

- Najmä personálnymi otázkami, že nevedia zabezpečiť učiteľov. Sú to väčšinou menšie školy, kde majú profesijne starších pedagógov, ktorí sa obávajú a nechcú prísť do práce, a tam to nedokážu iným spôsobom vykryť.