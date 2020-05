Minister Korčok: Verím, že sa táto kríza môže premeniť na šancu pre Slovensko

Európska komisia (EK) prichádza s absolútne historickým a bezprecedentným návrhom z hľadiska objemu, ale aj nástrojov pomoci členským štátom.

Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) v relácii CD Klub na Tablet TV. Reagoval tak na plán na oživenie európskeho hospodárstva s objemom 750 miliárd eur, ktorý v pléne Európskeho parlamentu v stredu (27. 5.) predložila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

"Keby mi toto bol niekto povedal pred troma mesiacmi, tak mu poviem, že je to absolútna teória a utópia," tvrdí Korčok a poznamenáva, že je to dôkaz toho, že Európania v kríze prichádzajú s niečím, čo ich zasa niekam posunie. "Verím, že táto kríza sa môže premeniť na šancu pre Slovensko. Želal by som si, aby sme to využili ako modernizačný nástroj pre túto krajinu v oblasti ekonomiky a digitalizácie," myslí si šéf slovenskej diplomacie.

Na margo momentálnej situácie na Slovensku uviedol, že každý zahraničný diplomat, s ktorým v poslednom čase komunikoval, vyslovil rešpekt voči Slovenskej republike a vláde za to, ako doteraz zvládli zdravotnú časť koronakrízy. "Spätne sa na túto krízu budeme pozerať nielen z hľadiska toho, ako sme uspeli medicínsky, ale toho, ako sa z tejto krízy následne dostaneme," dopĺňa minister.

Ako uviedol, rezort diplomacie stál pred veľkou výzvou, ako dopomôcť vyše 6300 slovenským občanom dostať sa späť na Slovensko v rámci repatriácie. Podľa neho v tomto prípade "zafungovala európska solidarita, to znamená, že sme si pomáhali navzájom". "V týchto dňoch robíme ďalší krok, teda umožňujeme našim občanom, aby cestovali na 48 hodín do ôsmich krajín bez toho, aby museli byť pri návrate testovaní alebo aby mali povinnosť karantény," dodáva šéf diplomacie.

Na margo programového vyhlásenia vlády v oblasti zahraničnej politiky Korčok uviedol, že je to vážny politický záväzok, za ktorý zahlasovala výrazná väčšina poslancov. "Som spokojný z viacerých dôvodov. V oblasti zahraničnej politiky z tohto krátkeho dokumentu vieme, kde chce Slovensko patriť, s kým chceme toto miesto upevniť, čo sú naše priority," tvrdí Korčok.

"Dnes by chcel byť každý za pekného - aj ja by som najradšej prinášal dobré správy, ale treba sa postaviť k veciam tak, aké sú, a to prináša obvykle napätie. Ale toto napätie neeskaluje zďaleka tak, ako to mnohí chcú vidieť, teda nejakým zásadným rozkolom v koalícii," vysvetľuje minister svoj postoj k názorovým rozporom medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS).