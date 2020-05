Viete, koľko stálo Barcelonu 90 gólov? 482 miliónov eur: Messi a Suaréz svojho nástupcu ešte nespoznali

Barcelonu už dlhé roky ťahá smerom vpred Lionel Messi (32). V roku 2014 sa k nemu pripojil Luis Suaréz (33).

Od tej doby je toto útočné duo k nezastaveniu. Suaréz nastrieľal v 270. zápasoch 191 gólov. "El pistolero," ako znie prezývka uruguajského útočníka má tak na Nou Campe peknú vizitku - 0,7 gólu na zápas.



Messi so Suarézom však pomaly starnú a Barcelona si to veľmi dobre uvedomuje. Preto sa už dlhé roky snaží márne nájsť ich nástupcov.



V roku 2015 prestúpil do Barcelony Arda Turan z konkurenčného Atlética Madrid. Ten stál 36 miliónov eur a po 55. zápasoch mal na konte len 15 gólov.



Ďalším pokusom bol Paco Alcácer s cenovkou 30 miliónov eur. Čísla mal však takmer identické ako turecký reprezentant Turan.



Azda najväčším sklamaním pre klub bol nákup mladého talentu Ousmana Dembélého z Borrusie Dortmund za vyše 100 miliónov eur. Ousmane je viac času vďaka zraneniam mimo trávnika ako na ňom.



Philippe Coutinho prišiel podobne, ako Louis Suaréz z Liverpoolu za vyše 100 miliónov eur. Jeho výkony príliš nepresvedčili a putoval na hosťovanie do nemeckého Bayernu Mníchov, odkiaľ sa vracia naspäť.



Poslednou dvojicou sklamaní je Brazílčan Malcom, ktorý prišiel za 41 miliónov eur. Podobne ako jeho predchodcovia, ani on príliš nepresvedčil, keď v 24 zápasoch nastrieľal zopár gólov. Ďalším predraženým fiaskom je Antoine Griezmann. 120 miliónov eur za 14 gólov v 37 stretnutiach.



Najčerrstvejším prírastkom v tíme je Martin Braithwait, ktorý prišiel po tom, ako klub zaregistroval vysokú maródku hráčov. Martinova úloha bola dočasne doplniť káder.



Všetci hráč, ktorých sme si spomenuli nastrieľali v barcelonskom drese dokopy 90 gólov. Cena všetkých hráčov je 482 miliónov eur. V prepočte na jeden gól to teda vychádza viac než 5 miliónov eur za jeden gól.