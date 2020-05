Matej Tóth v úlohe vojaka: 12 kilometrov behu vo výstroji a to všetko bez otlaku

Zvládol to ako výsadkár! Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth je v plnej príprave na preloženú olympiádu v Tokiu. Člen atletického oddielu Dukla Banská Bystrica si v rámci Memoriálu Jozefa Gabčíka zabehol 12 km vo vojenskom výstroji a bez otlakov na nohách.

Memoriál Jozefa Gabčíka v pondelok napísal už svoju 26. kapitolu. Štart bol v Žiline-Poluvsí, kde stojí rodný dom legendárneho parašutistu a spoluatentátnika na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

Tótha pred štyrmi rokmi po triumfe na Hrách v Riu povýšili na nadporučíka. Na memoriáli teda štartoval s ďalšími dôstojníkmi a vojakmi v maskáčoch a kanadách tak, ako sa na člena ozbrojených síl patrí. „Bola to celkom makačka. Zabehol som dvanásť kilometrov vo vojenskom, ale spolu sme to dali. Vďaka skvelým kanadám to bolo bez otlaku,“ napísal Tóth na sociálnej sieti instagram a pridal fotografiu v rovnošate.