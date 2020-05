Marián Gáborik prehovoril o narodení dcérky Belly: Keď Ivane odtiekla voda, sedel som u zubára

Konečne prehovoril! Hokejová hviezda Marián Gáborík (38) v spoločnom podcaste s Borisom Valábikom (34) s názvom Boris a Brambor v najnovšej epizóde exkluzívne porozprával o tehotenstve svojej manželky Ivany (33) i samotnom narodení dcérky Belly. Čo všetko v ňom prezradil?

Prominentný manželský pár Marián a Ivana Gáboríkovci sa už vyše týždňa tešia z prvého potomka. Bývalá tanečnica porodila v trenčianskej nemocnici 19. mája tesne pred polnocou. „Termín pôrodu mala Ivka naplánovaný na 13. mája, takže pár dní malú Bellu prenášala. Ona bola v pohode, len ja som bol nervóznejší,“ prezradil s úsmevom v spomínanom podcaste hviezdny hokejista.

Ten svoju polovičku odviezol do nemocnice v pondelok 18. mája. „Bol som akurát u zubára v kresle, keď manželka zavolala, že jej odtiekla voda. Vravím zubárovi, nech to dokončí. Hneď som išiel za ňou. Odviezol som ju do nemocnice. Aj som tam prespal. V utorok sa začali kontrakcie stupňovať, tak ju následne brali na sálu,“ pokračoval Marián, ktorý bol priamo pri pôrode. „Snažil som sa ju podporiť, nestresoval som sa, aby som to na ňu nepreniesol.“

Gáborík prezradil aj svoje prvé pocity, keď dcérku prvýkrát uvidel a zobral ju na ruky. „Bol to brutálny pocit, keď som ju uvidel, rovnako aj keď som prestrihol pupočnú šnúru,“ prezradil šťastný otec, ktorý sa vyjadril aj k menu Bella. „O menách sme sa bavili spoločne. Meno Bella vlastne napadlo mne. Ešte boli v hre Sofia či Hana.“

Na otázku, či nechceli Gáboríkovci rodiť v Bratislave, Marián odvetil: „To nie, aby som mal doma slovanistu (smiech).“ Hrdí rodičia si už niekoľko dní malú Bellu užívajú doma. „Spinká veľmi dobre, dvakrát v noci ju Ivanka kojí. Spí vedľa nás v postieľke a je zábavné sledovať ju, keď robí rôzne ksichtíky,“ doplnil úspešný hokejista.