Raši: Neexistuje jediný relevantný dôvod na pokračovanie núdzového stavu

Neexistuje jediný relevantný dôvod na pokračovanie núdzového stavu na Slovensku.

Na tlačovej konferencii to uviedol podpredseda Smeru-SD a člen zdravotníckeho výboru Richard Raši. Ako pripomenul, minister zdravotníctva Marek Krajčí vo štvrtok povedal, že zdravotníctvo bude poskytovať zdravotnú starostlivosť klasicky ako pred koronakrízou. Pokračovanie núdzového stavu je pri aktuálnom vývoji pandémie na Slovensku podľa Rašiho pohŕdaním ústavou.

Ako konštatoval, nie je žiadny objektívny parameter na to, aby núdzový stav ďalej trval. "Môže to slúžiť na to, že je zákaz zhromažďovania a štrajkov, nemá to však medicínsky dôvod. Má to osobný dôvod, lebo premiér aj vláda sa bojí, že by ľudia išli nespokojnosť s ekonomickými opatreniami vyjadriť na ulicu," uzavrel.