Slovensko dostane od EÚ osem miliárd eur: Veľvyslanec Javorčík žiada ich zmysluplné využitie

Slovensko by sa v rámci ozdravného balíka EÚ s objemom 750 miliárd eur malo sústrediť na čo najlepšie využitie ponúkaných grantov s hodnotou okolo osem miliárd eur. Uviedol to v stredu vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.

Veľvyslanec reagoval na nový návrh sedemročného rozpočtu EÚ (2021 - 2027) a plán na oživenie európskeho hospodárstva, ktoré predtým v pléne Európskeho parlamentu predložila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Javorčík pripomenul, že návrh z dielne EK reaguje na bezprecedentnú zdravotnú krízu, ktorej dozvuky budú pretrvávať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. "Ide o ambiciózny návrh aj z hľadiska objemu finančných prostriedkov, aj z hľadiska štruktúry, ako chce pomôcť členským krajinám. V najbližších rokoch, zhruba do troch rokov, by malo do európskych ekonomík pritiecť navyše okolo 750 miliárd eur, ktoré budú zamerané na krajiny, regióny a sektory najviac postihnuté krízou," vysvetlil.

Upozornil, že celá EÚ a všetky jej členské krajiny čelia zásadnému ekonomickému prepadu, aj preto je navrhnutý objem peňazí určený pre všetkých.

Javorčík potvrdil, že podľa návrhu EK by Slovensko mohlo počítať s ôsmimi miliardami eur v grantoch. Rokovania však stále prebiehajú a s návrhom eurokomisie musia súhlasiť aj členské štáty EÚ, ako aj Európsky parlament. A až po skončení týchto rokovaní budú známe výsledné sumy. Podľa jeho slov ide o pomerne široký balík návrhov a je teraz hlavne na lídroch členských krajín, ako sa dohodnú na výške ozdravného plánu a aj na spôsobe prerozdeľovania zdrojov.

Slovenský diplomat vyjadril nádej, že najneskôr do konca júla sa podarí túto dohodu dosiahnuť, čím potvrdil, že v priebehu júla sa v Bruseli pravdepodobne uskutoční ďalší mimoriadny summit EÚ zameraný na dlhodobý rozpočet Únie a plán hospodárskej obnovy "v jednom balíku".

"Pre Slovensko bude dôležité, aby pomerne silný objem peňazí, ktoré prídu v nasledujúcich rokoch, zmysluplne využilo na modernizáciu krajiny, na investície do moderných technológií a takisto tak, aby sme sa ako ekonomika posunuli dopredu a boli pripravení na výzvy, ktoré nás čakajú v nasledujúcich desaťročiach," opísal situáciu veľvyslanec pri EÚ.

Z pohľadu čerpania výhodných dlhodobých pôžičiek, ktoré plán obnovy rovnako ponúka, bude podľa Javorčíka na vláde SR, či o ne požiada. Spresnil, že pre každú členskú krajinu sú dané limity, do akej výšku môžu byť pôžičky poskytnuté, a v prípade Slovenska je to okolo päť miliárd eur.

"Pre nás je prioritné využiť práve možnosť grantov," skonštatoval veľvyslanec. A zdôraznil, že Slovensko, ktoré má problémy s čerpaním eurofondov, by o to viac ponúkaný balík peňazí malo vnímať ako veľkú výzvu a čo najlepšie využiť túto šancu. Podľa jeho slov si to bude vyžadovať silnú mobilizáciu nielen na úrovni vlády, ale aj na úrovni miest a podnikov, ktoré čerpajú z ponúkaných eurofondov, aby pripravili dobré a hodnoverné plány modernizácie.