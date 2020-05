Remišová plánuje zmeny pri eurofondoch: Našli štyri problémy, prečo sa zle čerpali

Štát zjednodušuje riadenie eurofondov. Ako uviedla vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), jej úrad identifikoval štyri základné problémy, prečo sa eurofondy zle čerpajú.

Tieto problémy treba podľa nej odstrániť aj vzhľadom na avizovanú pomoc od Európskej komisie, Slovensko musí byť na čerpanie týchto peňazí pripravené. "Budeme mať jeden Operačný program Slovensko, podobne ako to majú pobaltské krajiny, ako je napríklad Estónsko, Lotyšsko a Litva, kde eurofondy fungujú a čerpajú sa oveľa lepšie ako u nás," uviedla Remišová.

Ako podotkla, prvým dôvodom, prečo Slovensko čerpá eurofondy zle a prečo ich nepoužíva na zmysluplné projekty, je veľmi komplikovaná štruktúra riadenia eurofondov. "Bolo tu veľmi veľa riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov," uviedla vicepremiérka s tým, že dlho trvalo aj obyčajné spracovanie žiadosti. Doba medzi tým, keď si žiadateľ podal žiadosť a keď dostal prvú platbu, trvá približne 680 kalendárnych dní, vyčíslila Remišová.

Ďalšiu komplikáciu predstavovalo verejné obstarávanie. To podľa Remišovej slov doteraz kontrolovali dva subjekty - najskôr ministerstvo, čiže riadiaci orgán, a následne Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Často sa stávalo, že závery z týchto dvoch kontrol boli rôzne, niekedy protichodné, trvalo to mimoriadne dlho a spomaľoval sa celý proces," dodala Remišová s tým, že súčasná vládna garnitúra chce, aby to kontroloval iba ÚVO.

Problém predstavoval aj fakt, že sa často menila riadiaca dokumentácia. "Bola nejednotná a odkedy sa podala žiadosť, sa táto dokumentácia menila päť, šesťkrát. Menil sa prihlasovací formulár a žiadatelia museli opakovane vyplňovať tie isté veci, ktoré už vyplnili," dodala Remišová s tým, že pomôcť má fakt, že existovať bude iba jeden riadiaci orgán.

"Posledným problémom boli administratívne kapacity," podotkla Remišová. Keďže v minulých obdobiach narastal počet riadiacich a implementačných orgánov, narastal aj počet úradníkov, ktorí participovali na manažovaní eurofondov. "Narastajúci počet úradníkov sa žiadnym spôsobom neodrazil na kvalite riadenia eurofondov," uzavrela Remišová.