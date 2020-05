Vybrali sme najkurióznejšie zápisky o autách z Guinessovej knihy rekordov

Niektorí ľudia buď nevedia čo s voľným časom alebo len vymýšľajú, čo absurdné ešte nikto na svete neurobil, aby sa tým mohli zapísať do histórie ako prví.

Najdlhšie auto

Otvoriť galériu Najdlhšie auto Zdroj: Guinness World of Records

Najdlhšie auto na svete navrhol v roku 1986 Američan a išlo o 30,5-metrovú limuzínu s 26 kolesami. Limuzína má mnoho funkcií vrátane bazéna s možnosťou potápania a kráľovskej vodnej postele. Auto môže byť šoférované ako pevné po celej dĺžke alebo s možnosťou ohnutia v strede. Jeho účelom je použitie vo filmovom priemysle a na výstavách.

Najväčšie demolačné derby

Otvoriť galériu Najväčšie demolačné derby Zdroj: Guinness World of Records

Jeden z novších rekordov sa stal 3. augusta 2019 v Kanade na festivale De La Galette De Sarrasin a išlo o najväčšie demolačné derby, ktorého účastníkmi bolo 125 áut. Víťazom tejto kurióznej súťaže bol Mathieu Langlois, ktorý vydržal 50 minút a na svojej Toyote Corolla vyhral 10-tisíc dolárov.

Najväčšie sedadlo

Jeho rozmery boli 3,4 metra na výšku, 2,17 metra na šírku a 2,54 metra hĺbka. Sedadlo bolo vyrobené na výstavu v nemeckom Mannheime v roku 2004, ale do Guinessovej knihy rekordov sa zapísalo až o dva roky neskôr, keď ho v aukcii získala základná škola v Hemhofene.

Najdlhší synchronizovaný tanec áut

Najdlhší synchronizovaný tanec áut pozostával zo 180 áut a rekord bol dosiahnutý v Dubaji 23. októbra 2018 na podujatí Nissan Middle East FZE.

Najväčší obraz auta vytvorený z ľudí

Čínska automobilová spoločnosť Chongqing Changan Automobile vytvorila minulý rok v septembri najväčší obraz auta, ktorý tvorilo 2009 zamestnancov spoločnosti. Stalo sa tak na 20. výročie založenia firmy ako súčasť otváracej ceremónie. Zamestnanci mali oblečené čierne, šedé a biele oblečenie, aby spoločne vytvorili obraz uvádzaného SUV CS75 PLUS. Obraz meral 44,7 m x 17,5 m.

Najrýchlejšie auto vo vesmíre

6. februára 2018 spoločnosť SpaceX vyslala do vesmíru raketu Falcon Heavy, ktorá niesla tiež osobný automobil Elona Muska Teslu Roadster. Auto bolo úspešne vypustené na obežnú dráhu okolo Slnka, čím sa dostane aj na obežnú dráhu Marsu a naspäť. Po vypnutí motora bola autu na heliocentrickej obežnej dráhe nameraná rýchlosť 33,5 km/s vzhľadom na Slnko, čo predstavuje 11,5 km/s vzhľadom na Zem.

Najväčšie podzemné parkovisko

Kapacita najväčšieho podzemného parkoviska je 6652 parkovacích miest a nachádza sa v čínskom nákupnom centre LIVAT. Parkovisko bolo otvorené 19. decembra 2014, má tri podzemné podlažia a trvalo tri roky, kým ho postavili. Je možné, že z tohto miesta bude aj rekord v najdlhšom hľadaní zaparkovaného auta :)

Najdlhšia jazda na bočnom kolese

Najdlhšia vzdialenosť, ktorú auto prešlo na dvoch bočných kolesách bola 371,06 km a stalo sa to 26. februára 2009 v Taliansku. Išlo o modifikované BMW 316 z roku 1983.

Najdlhšia cesta solárnym elektrickým autom

Nemecká škola v rámci svojho projektu precestovala okolo sveta 29 753 km na solárnom elektrickom automobile. Cesta začala 26. októbra 2011 v Adelaide v Austrálii a skončila 15. decembra 2012 v Mount Barker v Austrálii. Tím jazdil celkovo 168 dní a 8 dní sa nabíjalo vozidlo. Ostatné dni bolo auto súčasťou rôznych exhibícii na podujatiach a univerzitách alebo bolo transportované medzi kontinentmi.

Najťažší náklady odtiahnutý elektrickým autom

Tesla Model X v roku 2018 odtiahla 130-tonové lietadlo Qantas Boeing Dreamliner 787-9 v austrálskom Melbourne.Najdlhší čas bozkávania auta

Ľudia milujú svoje autá, o čom svedčí aj rekord dvoch Mexičanov, ktorí svoje auto bozkávali neuveriteľných 76 hodín bez prestávky, a to od 10. do 14. októbra 2013. O aké auto išlo, žiaľ nevieme, keďže sa to v knihe neuvádza.

Najdlhšie banánové auto

Otvoriť galériu Najdlhšie banánové auto Zdroj: Guinness World of Records

Angličanovi Stevovi Braithwaitovi trvalo 2 roky, kým z Fordu F-150 pick-upu vyrobil jedinečné banánové auto. V roku 2011 svetu predstavil najdlhšie (a asi aj jediné) banánové auto, ktoré malo dĺžku 6,97 metra a výšku 3,09 metra. Auto dosahuje maximálnu rýchlosť takmer 140 km/h a za šoféra sa zmestia traja pasažieri v rade za sebou.Najvlasatejšie auto Najvlasatejšie auto na svete je pokryté 120 kg prírodných vlasov. Auto pokryté vlasmi bol Fiat 500, ktoré patrí dvom Talianom a tento rekord sa im podarilo dosiahnuť 15. marca 2014.

Zdroj: Guinness World of Records