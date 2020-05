Felippe Massa pozná pravdu o Schumacherovi: Viem, ako na tom Schumi je!

Dostať sa do blízkosti Michaela Schumachera (51)? Okrem rodiny a zdravotníkov, má túto možnosť iba hŕstka vyvolených.

Informácie o zdravotnom stave sedemnásobného svetového šampióna v F1 sa dôsledne taja a von sa nedostane takmer nič.

Najnovšie prehovoril o Schumacherovi jeho niekdajší kolega z tímu Ferrari Felippe Massa (39).

"Viem, ako na tom Schumi je," povedal pre Fox Sports Massa. Ani on však detaily o Michaelovi neprezradil. "Viem, ako sa Schumimu darí. Jeho situácie nie je jednoduchá. Viem, že by to fanúšikov všetko zaujímalo, ale je treba rešpektovať jeho rodinu. Tá nechce informácie púšťať von," dodal pre Fox Sports. "Každý deň snívam a modlím sa za to, aby to s Michaelom bolo lepšie a že sa znova objaví aj na trati. Modlím sa, aby sa to jedného dňa stalo," naznačil Massa, že jeho bývalý kolega z Ferrari na tom nie je najlepšie.

Či sa vôbec Schumacher ešte niekedy na verejnosti objaví, je otázne. V decembri minulého roka sa mal v kinách objaviť dokument o Schumacherovi. Malo ísť o oslavu 25. výročia od prvého titulu, ktorý získal Michael s Benettonom.

Producentská spoločnosť B14 Film však oznámila, že réžia a produkcia si chcú "vzhľadom na obrovské množstvo materiálu dopriať viac času na zhotovenie filmu". Nový termín potvrdený nebol, avšak Bild am Sonntag píše o tom, že sa tak nestane skôr, ako v štvrtom štvrťroku 2020.