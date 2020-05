Cíti sa ako ryba vo vode! Moderátor Michal Kovačič je neodmysliteľnou súčasťou relácie Na telo, ktorú prebral po Zlatici Puškárovej po viac ako 10-tich rokoch redaktorskej práce. A hoci na televíznych obrazovkách často vidíme politikov, medzi ktorými to doslova vrie a idú tvrdo do seba, to, čo sa deje po vypnutí kamier, si vie predstaviť len málokto. Charizmatický moderátor odhalil nielen to, aké vzťahy skutočne panujú medzi politikmi, no aj to, aké najväčšie faux pas počas rokov v politickej relácii zažil!