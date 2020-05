Veronika vycestovala do Rakúska, keď sa vrátila, nič nebolo ako predtým: Ani vo sne netušila, čo si privezie z hraníc!

Pri hraničnej kontrole začula mačací vzlyk, a tak sa rozhodla konať!

Veronika (38) sa v rámci možnosti vycestovať na 24 hodín rozhodla vybrať za mamou do Rakúska. Cesta nazad jej však zmenila život - vracala sa sem totiž s malým čiernym pasažierom. Veronika (38) si pri čakaní na hraniciach všimla, že policajt zastavil auto pána, ktorý takisto prišiel z Rakúska.

Policajtovi sa však čosi nepozdávalo a začal prehľadávať celé auto. „Vraj sa mu zdá, že počuje niečo pišťať z auta. Pán si myslel, že ho policajt len buzeruje naschvál,“ opisuje situáciu Veronika. Aj ona prisudzovala piskot z auta náreku zvieratka - konkrétne mačky. Keď policajt otvoril kapotu, objavilo sa pod ňou malé biele, avšak začmudené mačiatko.

Nový člen rodiny

Muž, ktorému auto patrilo, poprel, že by mača mohlo byť jeho. Podľa slov Veroniky zvieratko položil na cestu a oznámil, že odchádza. Mačiatko však malo šťastie. „Našťastie som to všetko videla. Akoby nás tam poslal sám pánbožko. S policajtom sme sa oň postarali. Zhodou okolností mám doma dojčiacu mačku, a tak som ho vzala domov. Moja mačka si ho hneď osvojila,“ prezradila. Vďaka dobrosrdečnosti Veroniky a policajta sa mačiatko dočkalo šťastného konca. Momentálne s ňou žije v bratislavskom Čunove a stalo sa ďalším členom rodiny. „Je to kocúrik a veľmi ho ľúbime. Pricestoval z Rakúska a lepšiu karanténu si ani želať nemohol,“ úsmevne zakončila rozprávanie Bratislavčanka.