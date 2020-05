Odídenci z britskej kráľovskej rodiny musia vrátiť peniaze: Harryho splátkový kalendár

Odídenci z britskej kráľovskej rodiny Harry (35) a Meghan (38) začali splácať kontroverznú rekonštrukciu svojho britského sídla Frogmore.

No zvládajú to iba preto, že ochranku im platí Harryho otec, princ Charles (71). Párik sa zaviazal, že vráti daňovým poplatníkom celú sumu 2,8 milióna eur za renováciu ich domova v Británii aj napriek tomu, že v súčasnosti žijú v Los Angeles. Ich finančná situácia sa však začala komplikovať po tom, čo prišli o oficiálnu ochranku, ktorú im poskytovala britská polícia. V USA si najali súkromnú ochranku, ktorá ročne stojí až 4,5 milióna eur.

Museli požiadať princa Charlesa, aby im prispel. Inak by hrozilo, že nebudú môcť splácať dlh za Frogmore, čo je približne 20 200 € mesačne aj s nájmom. Rekonštrukciu sídla pôvodne zaplatili britskí daňoví poplatníci. Keď sa Harry a Meghan vzápätí rozhodli odísť z kráľovskej rodiny, vyvolalo to vlnu nevôle. Párik preto sľúbil, že peniaze za opravu splatia. Ktovie, ako by to však zvládli bez Harryho otca...